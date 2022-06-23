Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Кара-Балте

Оперативники нашли и задержали подозреваемого в убийстве женщины, произошедшем в Кара-Балте, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 июня в дренажном канале на одной из улиц Кара-Балты нашли обезглавленное теле женщины. По отпечаткам пальцев экспертам удалось установить личность 47-летней убитой.

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области ОВД Жайылского района провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате под подозрение попал 46-летний сожитель убитой.

По предварительной версии, преступление произошло на почве ревности подозреваемого. Приревновав ее к другому мужчине, он нанес жертве больше 10 ножевых ранений. После, чтобы запутать следствие, обезглавил. Тело бросил в дренаж, а голову закопал в 200 метрах от тела.

Затем преступник уехал в Джалал-Абадскую область. Его удалось найти и задержать при содействии сотрудников УВД Джалал-Абадской области.

"Подозреваемый полностью признал свою вину и указал место, где закопал голову убитой", - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.