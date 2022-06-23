Внесены изменения в Закон "О наружном видеонаблюдении"

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Закон принят парламентом 11 мая 2022 года.

Принятый закон распространяется на юридические и физические лица, эксплуатирующие объекты, подлежащие оснащению системой наружного видеонаблюдения на территории всей республики, что позволит создать дополнительные меры по предупреждению, пресечению преступности и обеспечению общественной безопасности в стране.

Местные кенеши по представлению исполнительных органов местного самоуправления утверждают списки объектов организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории соответствующей административно-территориальной единицы, подлежащих установлению систем наружного видеонаблюдения.