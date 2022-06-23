Суд оправдал оперативников, обвинявшихся в должностных преступлениях

12 февраля в УВД Октябрьского района столицы обратилась девушка по имени Диана. Подала заявление, согласно которому ее длительное время насильно, против ее воли удерживал в доме и бил некто М.у.К.

Дежурный принял заявление, зарегистрировал по всей форме, но проверку начать не успел. Во-первых, девушка почти сразу передумала и забрала заявление назад, а во-вторых, к делу, по версии обвинения, подключились двое оперативников, не имевших к нему никакого отношения.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемых:

"Оперуполномоченные СКМ района Б.А. и К.у.Т., обладая указанной информацией, осознавая, что они не являются процессуальными лицами, уполномоченными принимать решения о ходе досудебного производства, из корыстных побуждений и в целях незаконного обогащения вступили между собой в предварительный сговор, приняли для себя решение о получении мошенническим путем от М.у.К. денежных средств под предлогом привлечения его к уголовной ответственности.

1 марта в целях реализации преступного плана К.у.Т. без следственного поручения прибыл по месту жительства М.у.К. для доставления последнего в РУВД. При встрече он сообщил М.у.К. о наличии в отношении него заявления. Далее они вместе поехали в РУВД, где К.у.Т. провел потерпевшего в свой служебный кабинет. Выражаясь нецензурно, начал оказывать психологическое давление на М.у.К. с целью в последующем взять у него денежные средства. Через некоторое время в кабинет зашел Б.А., который также начал оказывать психологическое давление на М.у.К., обвиняя его в похищении человека и показывая статьи Уголовного кодекса с целью дальнейшего принуждения к даче денежных средств.

Убедившись в подавленности и угнетенности М.у.К., осознавая, что последний поставлен в условия, при которых будет вынужден дать денежные средства, Б.А. огласил сумму в 5000 долларов США для положительного разрешения дела. М.у.К. ответил, что он не располагает такими средствами, никого не похищал и ни в чем не виноват. Б.А. и К.у.Т. снизили требуемую сумму с 5000 долларов США на 100 000 сомов.

Находясь в запуганном состоянии, М.у.К. был вынужден согласиться передать им 100 000 сомов для положительного разрешения вышеуказанного дела. После чего Б.А. и К.у.Т. отвезли М.у.К. к банкомату "Оптима Банка" для снятия денег с карты (75000 сомов), которыми овладели Б.А. и К.у.Т. и обязали потерпевшего передать им оставшуюся сумму в размере 25000 сомов на следующий день.

2 марта М.у.К. вынужденно обратился с заявлением в следственное подразделение ГСБЭП.

3 марта Б.А. и К.у.Т. назначили ему встречу возле здания ОАО "Оптима Банк". М.у.К. передал деньги им лично в руки"...

Из показаний потерпевшего:

"С Дианой мы были близкими знакомыми. 12 февраля я сидел со своим другом в одном из заведений Бишкека, позвал Диану. Когда сидели втроем, Диана и мой друг поругались между собой. После мы поехали ко мне домой, и там Диана начала упрекать меня, что я за нее не заступился. В итоге мы поругались, я кинул о стену кружку, она разбилась, и осколки попали в ногу Дианы. Из раны пошла кровь. Потом мы успокоились и уснули.

На следующий день я проснулся в обед, а Дианы не было дома. Позвонив ей, узнал, что она пошла в медпункт. Но я не удерживал ее и не избивал.

Спустя пару дней от управляющей ТСЖ узнал, что меня ищут люди из милиции. Встретился с Дианой, она объяснила, что на эмоциях написала заявление в милицию и заберет его обратно. После этого мы не общались, а через пару дней меня забрали в РУВД.

Оперативники говорили, что меня посадят за похищение человека, при этом заявление не показывали. Сказали, что помогут, если я отдам им 5000 долларов США. У меня не было таких денег, в итоге остановились на 100 000 сомов. На тот момент у меня был мотоцикл, я хотел продать его и отдать им деньги. Позвонил человеку, который хотел его у меня купить, но у него телефон был недоступен. Мы с оперативниками сидели в гараже около часа. На счете у меня было примерно 50 тысяч сомов, я позвонил брату, попросил скинуть деньги, сколько сможет. Собрал в общей сложности 75 тысяч и отдал милиционерам.

Остальную часть денег они велели принести на следующий день. Посоветовавшись с братом, я пошел в ГСБЭП и написал заявление по факту вымогательства, после чего они были задержаны".

Подсудимые сотрудники милиции своей вины не признали.

Первомайский районный суд пришел к выводу, что все доказательства, изобличающие оперативников, были добыты с грубейшим нарушением законодательства. И следствие в отношении их велось тоже незаконными методами. А раз так, значит, все это не имеет юридической силы, и вымогательство взятки (равно как и превышение должностных полномочий) не доказано.

Обоих подсудимый оправдали – но не за недоказанностью, как следовало ожидать, а "за отсутствием в их действиях состава преступления"...