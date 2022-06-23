Талант Мамытов принял генсека ТюркПА Мехмета Сурейя Эра

Спикер парламента Талант Мамытов сегодня, 23 июня, принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмета Сурейя Эра. Об этом сообщает пресс-служба парламента..

Стороны обсудили организационные вопросы по подготовке и проведению Совета и XI пленарного заседания ТюркПА.

Торага Талант Мамытов обозначил, что повестка дня XI пленарного заседания ТюркПА включает такие важные вопросы, как переименование организации, утверждение ее нового логотипа. В ходе беседы Торага обозначил также вопросы в сфере укрепления отношений между тюркоязычными государствами и развития межпарламентских связей в рамках ТюркПА.

Генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эра в свою очередь рассказал о ходе подготовки к предстоящим мероприятиям ТюркПА в г. Чолпон-Ате, деятельности организации и проведенной работе ее четырех комиссий. Генеральный секретарь ТюркПА выразил благодарность за оказанное гостеприимство и теплый прием.

Отметим, что в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области 24 июня пройдет XI пленарное заседание ТюркПА. В рамках данного мероприятия ожидается ряд двусторонних встреч торага Таланта Мамытова с главами парламентских делегаций.