Мэр столицы встретился с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии

В муниципалитете столицы состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Градоначальник поздравил спортсменов и тренеров с достигнутыми результатами и вручил денежные сертификаты и ценные подарки.
За высокие достижения в спорте награждены спортсмены спортивных школ столицы:
- Каналбек уулу Илгиз – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
- Марков Миляс Александрович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
- Исаков Алмазбек Жаныбекович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по вольной борьбе;
- Жумакадыров Смадияр Сталбекович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
- Марсбекова Бермет Марсбековна – 3-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо;
- Мавлонов Азамат Ахматович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо;
- Камчыбек уулу Эрлан – 2-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии;
- Токтосун уулу Бекболсун – 3-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии.
Также награждены тренеры-преподаватели:
- Акопян Арам Яникович – тренер по греко-римской борьбе;
- Ушуров Фархад Аблимижитович- тренер по вольной борьбе;
- Понамарев Дмитрий Викторович- тренер по тхэквондо;
- Ушуров Рустамжан Фархадович – тренер по греко-римской борьбе;
- Алчинов Олег Евгеньевич – тренер по пара-армрестлингу.
Мэрия столицы искренне поздравляет спортсменов и тренеров с победами и желает новых достижений.