Мэр столицы встретился с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии

В муниципалитете столицы состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Градоначальник поздравил спортсменов и тренеров с достигнутыми результатами и вручил денежные сертификаты и ценные подарки.

За высокие достижения в спорте награждены спортсмены спортивных школ столицы:

Каналбек уулу Илгиз – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе; Марков Миляс Александрович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе; Исаков Алмазбек Жаныбекович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по вольной борьбе; Жумакадыров Смадияр Сталбекович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе; Марсбекова Бермет Марсбековна – 3-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо; Мавлонов Азамат Ахматович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо; Камчыбек уулу Эрлан – 2-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии; Токтосун уулу Бекболсун – 3-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии.

Также награждены тренеры-преподаватели:

Акопян Арам Яникович – тренер по греко-римской борьбе; Ушуров Фархад Аблимижитович- тренер по вольной борьбе; Понамарев Дмитрий Викторович- тренер по тхэквондо; Ушуров Рустамжан Фархадович – тренер по греко-римской борьбе; Алчинов Олег Евгеньевич – тренер по пара-армрестлингу.

Мэрия столицы искренне поздравляет спортсменов и тренеров с победами и желает новых достижений.