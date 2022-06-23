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Мэр столицы встретился с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии

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- Канат Кожоев
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В муниципалитете столицы состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с призерами Сурдолимпийских игр и Чемпионата Азии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Градоначальник поздравил спортсменов и тренеров с достигнутыми результатами и вручил денежные сертификаты и ценные подарки.

За высокие достижения в спорте награждены спортсмены спортивных школ столицы:

  1. Каналбек уулу Илгиз – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
  2. Марков Миляс Александрович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
  3. Исаков Алмазбек Жаныбекович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по вольной борьбе;
  4. Жумакадыров Смадияр Сталбекович – 3-е место в Сурдолимпийских играх по греко-римской борьбе;
  5. Марсбекова Бермет Марсбековна – 3-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо;
  6. Мавлонов Азамат Ахматович – 2-е место в Сурдолимпийских играх по тхэквондо;
  7. Камчыбек уулу Эрлан – 2-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии;
  8. Токтосун уулу Бекболсун – 3-е место по пара-армрестлингу в чемпионате Азии.

Также награждены тренеры-преподаватели:

  1. Акопян Арам Яникович – тренер по греко-римской борьбе;
  2. Ушуров Фархад Аблимижитович- тренер по вольной борьбе;
  3. Понамарев Дмитрий Викторович- тренер по тхэквондо;
  4. Ушуров Рустамжан Фархадович – тренер по греко-римской борьбе;
  5. Алчинов Олег Евгеньевич – тренер по пара-армрестлингу.

Мэрия столицы искренне поздравляет спортсменов и тренеров с победами и желает новых достижений.


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URL: https://www.vb.kg/419651
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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