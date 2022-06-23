Санатории и курорты собираются возродить в Кыргызстане

В Кыргызстане возродят санаторно-курортные комплексы. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила президент "Фонда поддержки развития туризма в КР" Елена Калашникова.

По ее словам, это увеличит сезон и даст много новых рабочих мест. На сейчас работают международные эксперты, которые проведут оценку о наших ресурсах.

"На основе этих рекомендаций будет составлен план, что мы будем строить. После на эти объекты будут привлекаться инвестиции", - сказала она.

Она также отметила, что началась разработка большой зоны отдыха в районе Бишкека, которая будет круглогодичной.

"Также начата работа над разработкой большого спортивного комплекса в районе Тамга для подготовки и реабилитации спортсменов", - добавила Калашникова.