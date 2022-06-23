Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

США предоставят 300 тысяч рабочих виз для мигрантов из Мексики и ЦА

90  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США объявят о предложении 300 000 рабочих виз для мексиканцев и жителей Центральной Америки, сообщает Reuters.

Об этом сообщил министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес. По его словам, Соединенные Штаты объявят о данном предложении в июле, когда президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посетит Вашингтон.

"Каждый день мы ведем переговоры с правительством США. Американское правительство согласилось сначала выдать 300 000 временных рабочих виз, 150 тысяч из которых будут предназначены для мексиканцев или иностранцев, которые сегодня находятся в Мексике и ждут возможности мигрировать на север", - сказал он.

Остальные 150 тысяч будут пропорционально распределены между странами Центральной Америки, сказал Лопес.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419657
Теги:
виза, миграция, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  