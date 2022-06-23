США предоставят 300 тысяч рабочих виз для мигрантов из Мексики и ЦА

США объявят о предложении 300 000 рабочих виз для мексиканцев и жителей Центральной Америки, сообщает Reuters.

Об этом сообщил министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес. По его словам, Соединенные Штаты объявят о данном предложении в июле, когда президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посетит Вашингтон.

"Каждый день мы ведем переговоры с правительством США. Американское правительство согласилось сначала выдать 300 000 временных рабочих виз, 150 тысяч из которых будут предназначены для мексиканцев или иностранцев, которые сегодня находятся в Мексике и ждут возможности мигрировать на север", - сказал он.

Остальные 150 тысяч будут пропорционально распределены между странами Центральной Америки, сказал Лопес.