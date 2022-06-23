В Бишкеке улучшают облик фасадов зданий

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что в Октябрьском районе уже отремонтированы и окрашены фасады зданий по адресам:

Байтик Баатыра №5Б – за счет компании "Бишкек Курулуш"; Байтик Баатыра №9 – за счет компании ОсОО "ЭмаркСтрой"; Байтик Баатыра №19, 21, 39 – за счет владельца здания "Лондон скул"; Байтик Баатыра №51, 55 – за счет арендаторов здания; проспект Ч.Айтматова №70 и 74, ул. И. Ахунбаева №134 – за счет арендаторов здания "Жазстрой".

Также начаты работы по адресу: Байтик Баатыра №73. В ближайшее время начнутся работы по адресу: Байтик Баатыра №9А.

в Свердловском районе улучшение архитектурного облика фасада домов по адресам: ул. Ю.Абдрахманова №105/1, 105/2 и 105/3 на стадии завершения. Сейчас проводятся работы по нанесению декоративных полос на фасаде полотна. Работу производит компания "SANANGEL".

На территории Первомайского района продолжается активная работа по обновлению фасадов зданий.

Результатам совместных усилий с бизнес-сообществом, ГУ "Бишкекглавархитектура", муниципальной инспекцией, МП "Бишкекзеленхоз" стали обновленные фасады зданий "Илбирс", зданий по проспекту Манаса №9, "Шампанвинкомбинат", пр. Ч. Айтматова№ 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24а, 32, 40, 58, пр. Чуй № 98,102,104, 114, 126, 136, 162.

После демонтажа рекламных конструкций начата покраска здания по проспекту Чуй №128.

Отметим, по поручению мэра города Бишкек создана рабочая группа, которая проведет обследование фасадов зданий в Первомайском районе по улицам: .Ч.Айтматова-Манаса от Чуй до Ахунбаева, пр. Чуй от Манаса до Абдрахманова, Ахунбаева от Ч.Айтматова до Байтик Баатыра, Абдрахманова – Байтик Баатыра от Чуй до Ахунбаева.

Для улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика столицы принят единый дизайн вывесок, баннеров, рекламных конструкций. По этой причине районные службы проводят раздачу уведомлений. По итогам уже демонтировали порядка 250 объектов рекламы по проспектам Чуй, Манаса, Ч.Айтматова, Жибек Жолу, улицам Ахунбаева, Ю.Фучика, М.Ганди, П.Лумумбы.

Работа в данных направлениях продолжается.

Мэрия столицы выражает благодарность горожанам за вклад в улучшение внешнего облика фасадов столичных зданий.