Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Постоянный координатор системы ООН в КР награжден медалью "Даңк"

80  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров своим указом наградил государственной наградой - медалью "Даңк" постоянного координатора системы ООН в КР Озонниа Ожиело за особые заслуги в деле организации международной помощи в период глобальной пандемии COVID-19 и вклад в развитие Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства

По поручению президента председатель кабмина Акылбек Жапаров вручил награду.

Глава кабмина выразил признательность учреждениям ООН, которые оказали республике значительную помощь в вопросах устойчивого развития, защиты прав человека, гендерного равенства, развития демократических институтов, укрепления верховенства закона, здравоохранения, продовольственной безопасности, противодействия терроризму и насильственному экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело в свою очередь выразил благодарность президенту за высокую государственную награду и сказал, что сохранит в своем сердце память о народе, жизни и службе на земле Кыргызстана.

Озонниа Ожиело завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419664
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, ООН, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  