Постоянный координатор системы ООН в КР награжден медалью "Даңк"

Президент Садыр Жапаров своим указом наградил государственной наградой - медалью "Даңк" постоянного координатора системы ООН в КР Озонниа Ожиело за особые заслуги в деле организации международной помощи в период глобальной пандемии COVID-19 и вклад в развитие Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства

По поручению президента председатель кабмина Акылбек Жапаров вручил награду.

Глава кабмина выразил признательность учреждениям ООН, которые оказали республике значительную помощь в вопросах устойчивого развития, защиты прав человека, гендерного равенства, развития демократических институтов, укрепления верховенства закона, здравоохранения, продовольственной безопасности, противодействия терроризму и насильственному экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело в свою очередь выразил благодарность президенту за высокую государственную награду и сказал, что сохранит в своем сердце память о народе, жизни и службе на земле Кыргызстана.

Озонниа Ожиело завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызской Республике.