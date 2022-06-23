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Сто этносов, один народ. Что представляет из себя концепция "Кыргыз жараны"

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В Кыргызстане презентовали концепцию развития гражданской идентичности "Кыргыз жараны". В вольном переводе на русский язык – кыргызский гражданин. Она направлена на укрепление единства народа Кыргызстана.

Культурное, языковое и религиозное разнообразие издревле считалось главным богатством нашего народа. Поэтому в эпосе "Манас", который является вершиной кыргызского духа, наш предок Манас говорил: "Я собрал свой народ из лоскутов". Сосуществование разных народов и культур можно увидеть на страницах нашей древней истории, что, несомненно, способствовало развитию нашей страны.

Сегодня независимый Кыргызстан - также многонациональная страна, где проживает более 100 этносов. По словам авторов концепции, основная ее цель – осознание всеми гражданами страны себя, как единого целого, независимо от этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности. Достигнуть этого можно путем создания равных условий и возможностей для участия граждан во всех сферах жизни страны, в том числе в доступе к управлению и процессам принятия решений. В документе прописаны шаги по объединению различных этносов. Он также подразумевает продвижение государственного языка, но на фоне сохранения и развития многоязычия.

Предыстория

Как рассказал эксперт отдела исследований, разработки и политики реализации реформ управления политических и экономических исследований администрации президента КР Данияр Суйунов, после 2010 года было создано Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, который разработал концепцию на 2013-2017 годы по укреплению межэтнических отношений. По словам Данияра Суйунова, это была первая стадия, и она была реализована.

В 2018 году принялись за разработку концепции "Кыргыз жараны". К ней привлекли не только ученых, но и гражданский сектор, помогли эксперты ООН, ОБСЕ. И как говорит один из соавторов документа Чынара Эсенгул, концепция получилась по-настоящему народной. Концепция "Кыргыз жараны" была утверждена президентом Кыргызстана. Это был второй указ Садыра Жапарова в качестве главы государства. Что говорит о том, насколько она важна для страны.

Легче предупредить

Как говорит Данияр Суйунов, конфликты между людьми происходят постоянно и везде, зачастую на бытовой почве. И задача государства в том, чтобы они не приобрели межэтнический характер. В 23 населенных пунктах Кыргызстана, где проживают граждане разных национальностей, были открыты общественные приемные.

Оказывается, в эти приемные постоянно обращаются местные жители по поводу различных конфликтных ситуаций. И их сотрудники обязаны своевременно и объективно разобраться в сути конфликта, чтобы в корне пресечь малейшие попытки возможного противостояния этносов. Они оперативно передают всю информацию по ситуации в Министерство культуры. После ее анализа данные передаются в компетентные органы для принятия срочных превентивных мер.

-За последние 4 года количество конфликтов на межэтнической основе уменьшилось, - заявил Данияр Суйунов. - Особенность межэтнических отношений в Кыргызстане в том, что у нас проживают представители национальностей соседних государств. И есть риск, что межэтнический конфликт внутри государства может затронуть отношения с соседними странами.

Политические предприниматели

По словам одного из соавторов концепции Санжара Тажиматова, в Кыргызстане постоянно уделяли внимание вопросу межэтнического согласия. К примеру, в 90-х годах был лозунг: "Кыргызстан – наш общий дом". Затем были и другие концепции, направленные на единство разных национальностей. Но, по его мнению, они не были реализованы до конца. В те годы эту миссию возложили на Ассамблею народа Кыргызстана. Но она, как считает Тажиматов, ничего особо добиться не смогла.

Причина была во власти, которая использовала этнический вопрос в своих целях.

-Есть такое понятие – "этнические предприниматели". Это люди, которые считают себя лидерами этнических групп и хотят быть во власти. Для участия в политике они мобилизуют людей на этнической основе.

Поэтому возникла необходимость пересмотра этнической политики в стране. И как говорит эксперт, была разработана постконфликтная этническая концепция на 2013-2017 годы, о которой мы упомянули выше. В 2017 году страна вышла из постконфликтной стадии.

Что такое "Кыргыз жараны"?

Наше общество состоит из разных сегментов: этнического, религиозного, регионального, языкового, культурного. Объединить все под одной общей идеей непросто.

-На наш взгляд, объединяющим началом может стать идея гражданства, - считает Тажиматов. - Когда говорят, что все мы должны стать "Кыргыз жараны", - это вовсе не подразумевает ассимиляцию, это скорее - интеграция. Каждый этнос, представитель религиозного течения, сохраняя свою идентичность, особенность, должен объединиться под одной общей идеей.

Чувствительная точка в межэтнических отношениях – вопрос языка. По мнению авторов документа, основной язык будет государственный. При этом, по словам Санжара Тажиматова, не будет ущемления какого-либо другого языка в стране.

-Любой другой язык будет использоваться в стране по мере экономической необходимости, - уточняет он.

По словам Чынары Эсенгул, у концепции есть пять ключевых направлений. Первое - осознание себя гражданином страны, второе - целостность народа через сохранение многообразия, третье – использование единого государственного языка, но при этом не ущемляются все другие языки, четвертое – создание для всех равных условий для участия в принятии решений. И наконец, пятое ключевое направление – доверие народа к власти.

-Надо развивать малый и средний бизнес. Нужно, чтобы граждане Кыргызстана разных национальностей работали вместе, вместе занимались бизнесом. Одним словом, важно создать социальную базу концепции "Кыргыз жараны", - заключил Санжар Тажиматов.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/419666
Теги:
Кыргызстан
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