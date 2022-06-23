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Во Флориде поймали самого крупного питона. Он весил почти центнер

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- Асия Канаева
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Змееловы из организации Conservancy of Southwest Florida поймали самого крупного бирманского питона за всю историю штата - самку длиной 5,4 метра и весом 97 килограммов. Ее ловили на живца - четырехметрового самца-разведчика. Об этом пишет National Geographic.

Темные тигровые (бирманские) питоны - инвазивный вид во Флориде. Они появились там в 1970-х годах благодаря торговцам экзотикой и успешно расплодились в южных районах штата. Там они охотятся на птиц и животных, иногда на аллигаторов и домашних собак.

Чтобы поймать гигантскую самку питона, змееловы выпустили в дикую природу самца по кличке Дионис, которого был вшит GPS-трекер.

Рептилия-разведчик - отличная приманка для самок репродуктивного возраста. Обычно ученые не могут их найти среди болот и лесов.

"Очень важно удалить из экосистемы именно крупных репродуктивных самок, так как они способны производить огромное количество потомства", - объяснила биолог Сара Фанк.

Дионис слишком долго находился на одном и том же месте, и змееловы решили его проверить. Оказалось, питон-разведчик пригрелся возле самки чудовищных размеров. Гигантскую рептилию с трудом уложили в мешок и отвезли в лабораторию. Там самку усыпили. Во время вскрытия в ее теле нашли 122 фолликула, которые после оплодотворения превратились бы в яйца. В пищеварительном тракте питона обнаружили кусочки меха, фрагменты костей и копыт. Это значит, что последним ужином змеи был взрослый белохвостый олень.


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URL: https://www.vb.kg/419668
Теги:
США, животные, в мире
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