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"Никто не поднимал вопрос вторичных санкций в контексте безопасности КР"

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- Бакыт Стамов
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В контексте спецоперации на Украине многие поднимают вопрос вторичных санкций в контексте экономики, но никто никогда не поднимает этот вопрос в контексте обороноспособности. А это напрямую влияет на безопасность Кыргызстана и ЦА. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявил политолог и директор ЦЭИ "Ой Ордо " Игорь Шестаков.

По его словам, ситуация в Афганистане далека от стабильности, что также создаёт региональное напряжение.

"Ещё одна тема, которая обсуждается в контексте безопасности, - спецоперация на Украине. Уже известно, что там воюют частные компании, но замечены и боевики ИГИЛ. Насколько все завершилось в Казахстане в плане радикализма и не "громыхнет" ли где-нибудь в ЦА - это те вопросы, на которые сейчас важно дать ответ", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


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URL: https://www.vb.kg/419669
Теги:
Центральная Азия, Кыргызстан, Игорь Шестаков, военная операция в Украине
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