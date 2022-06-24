Спасите Софию!

Восьмимесячная Сонечка - самая маленькая пациентка ожогового отделения. Она только–только научилась ползать и добралась до стола, с которого свисал шнур электрочайника. Два литра кипятка вылились на девочку. Ей нужна будет операция по пересадке кожи и долгое дорогостоящее лечение.

- Мама согласна на любую публикацию да и вообще на все, что поможет ей спасти дочку. Она мать–одиночка. Живет в Токмаке. У нее денег сейчас нет даже на самые дешевые препараты, которые нужны, но в больнице их не выдают, - рассказала Наталья Дьяченко, волонтер фонда "Лучи добра", много лет помогающего малоимущим пациентам с тяжелыми ожогами.

Сейчас в копилке фонда нет ни сома - все отдали за предыдущих подопечных! Они выздоровели только потому, что десятки людей перечисляли помощь на их лечение. София Болотова тоже поправится, главное - сейчас не прекращать лечение всеми необходимыми препаратами.

- Малышка терпеливая и сообразительная. Больную правую ручку она держит неподвижно, а левой уже научилась держать игрушки, соску вообще не выпускает. Такие детки быстро идут на поправку, главное, ей немного помочь, - рассказывает о новой подопечной Наталья.

Помочь можно несколькими способами:

На лекарства для Софии нужно переводить деньги на ЭЛСОМ " копилки", оформленные на Наталью Дьяченко: 0(552)– 217–217.

Отчет о потраченных средствах публикуется в разделе "Благотворительность", в подразделе "фонд "Лучи добра" интернет–форума Diesel.elcat.kg.

Если хотите помочь маме Гульнаре Болот кызы оплачивать ежедневные больничные расходы, можете передать ей средства лично, связавшись с ней по телефону: 0(755)–879–191.