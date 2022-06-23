Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Эксперт: Главная проблема для ЦА - усиление религиозного радикализма

207  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главная проблема для ЦА - усиление религиозного радикализма. И несомненно на этой проблеме и будут играть внешние силы. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявил директор центр исследовательских инициатив "Мано" (РУз) Бахтиер Эргашев.

По его словам, в Ташкенте задержаны за пять месяцев 200 человек, планирующих терракты. Растёт также количество террористических телеграмм-каналов, ведущих деструктивную деятельность.

"Афганский фактор тоже остаётся и усиливается. Мы не знаем, как талибы будут решать проблемы внутри своей страны. Поэтому, вероятный сценарий, что напряжение и нестабильность оттуда может выплеснуться на соседние страны. К тому же, там существует целый клубок террористических организаций, который тоже представляет реальную угрозу региону, включая и наркотрафик",- подчеркнул Эргашев.

Она отметил, что сейчас идёт уход к многополярном миру от однополярного.

"Появляются новые полюса с мощным военным, экономическим и политическим плацдармом. Гегемония США, основанная на долларе, будет уходить. А так как регион ЦА граничит с крупнейшими державами -Китаем и Россией, в этом ключе ЦА превращается в площадку для развёртывания действий США против КНР и РФ",- добавил он.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419676
Теги:
терроризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  