Эксперт: Главная проблема для ЦА - усиление религиозного радикализма

Главная проблема для ЦА - усиление религиозного радикализма. И несомненно на этой проблеме и будут играть внешние силы. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявил директор центр исследовательских инициатив "Мано" (РУз) Бахтиер Эргашев.

По его словам, в Ташкенте задержаны за пять месяцев 200 человек, планирующих терракты. Растёт также количество террористических телеграмм-каналов, ведущих деструктивную деятельность.

"Афганский фактор тоже остаётся и усиливается. Мы не знаем, как талибы будут решать проблемы внутри своей страны. Поэтому, вероятный сценарий, что напряжение и нестабильность оттуда может выплеснуться на соседние страны. К тому же, там существует целый клубок террористических организаций, который тоже представляет реальную угрозу региону, включая и наркотрафик",- подчеркнул Эргашев.

Она отметил, что сейчас идёт уход к многополярном миру от однополярного.

"Появляются новые полюса с мощным военным, экономическим и политическим плацдармом. Гегемония США, основанная на долларе, будет уходить. А так как регион ЦА граничит с крупнейшими державами -Китаем и Россией, в этом ключе ЦА превращается в площадку для развёртывания действий США против КНР и РФ",- добавил он.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.