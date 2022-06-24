Эксперты об "идеальном геополитическом шторме" и обороноспособности ЦА

При отрицательном сценарии, если пойдут вторичные санкции, в первую очередь они ударят по оборонному сектору стран ЦА. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявила аналитик-менеджер Центра изучения общественных процессов КИОР (Казахстан) Таисия Мармонтова.

По ее словам, можно сколько угодно говорить об уровне обороноспособности государств, но он прежде всего связан с вопросом поставки высокотехнологичных вооружений. Ведь, например, тот же Казахстан зависит от импорта. Следовательно, это отрицательно повлияет на рост обороноспособности.

"Мы живем в эпоху идеального геополитического шторма. И какой будет новая система внешнеполитических отношений, прогнозировать сложно. Должен снизиться накал. Что касается вторичных санкций, то, согласно исследованиям, они возможны. И они отразятся, например, на Казахстане, если подобное произойдет. Ведь, как показывают исследования, 2 процента падения ВВП России дает 1 процент падения ВВП Казахстана. Поэтому складывается небезопасная конъюнктура", - подчеркнула Мармонтова.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.