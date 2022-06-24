Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Эксперты об "идеальном геополитическом шторме" и обороноспособности ЦА

410  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При отрицательном сценарии, если пойдут вторичные санкции, в первую очередь они ударят по оборонному сектору стран ЦА. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявила аналитик-менеджер Центра изучения общественных процессов КИОР (Казахстан) Таисия Мармонтова.

По ее словам, можно сколько угодно говорить об уровне обороноспособности государств, но он прежде всего связан с вопросом поставки высокотехнологичных вооружений. Ведь, например, тот же Казахстан зависит от импорта. Следовательно, это отрицательно повлияет на рост обороноспособности.

"Мы живем в эпоху идеального геополитического шторма. И какой будет новая система внешнеполитических отношений, прогнозировать сложно. Должен снизиться накал. Что касается вторичных санкций, то, согласно исследованиям, они возможны. И они отразятся, например, на Казахстане, если подобное произойдет. Ведь, как показывают исследования, 2 процента падения ВВП России дает 1 процент падения ВВП Казахстана. Поэтому складывается небезопасная конъюнктура", - подчеркнула Мармонтова.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419680
Теги:
Казахстан, безопасность, Кыргызстан, экономика, политика, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  