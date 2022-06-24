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Мамытов: Фактор наличия радикальных представителей характерен для всей ЦА

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- Виктория Гунгер
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Одним из значительных факторов возможной дестабилизации ЦА является религия. Но это не тот "чистый" ислам, а его радикальные течения, освоенные отдельными представителями духовенства. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" сообщил экс-глава Совбеза КР Токон Мамытов.

Фактор наличия радикальные представителей характерен для всей Центральной Азии, отметил эксперт.

"Мы все время говорим про талибов, но они давно здесь. Просто есть узбекские талибы, кыргызские, казахские и т.д. Только наши талибы отличают от многих афганских радикальных талибов. Это касается и ИГИЛ. Хотя это разные движения с "Талибаном". Вот только, если старшее поколение талибов их не поддерживает, то молодых представителей там много. И именно они составили костяк ИГ вместе с выходцами из наших республик", - подчеркнул Мамытов.

Теперь о ситуации в Казахстане. Там нашлись политиканы, которые сумели оседлать радикально настроенных граждан, пытаясь их руками совершить переворот. Но у них не получилось благодаря согласованным действиям ОДКБ, уверен эксперт.

"Подобный сценарий могут провернуть и в нашей стране. При этом большинство силовых структур, работающих с терроризмом, экстремизмом и радикализмом неэффективны. Потому что борются только с последствиями", - заключил Мамытов.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


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URL: https://www.vb.kg/419681
Теги:
безопасность, Талибан, Кыргызстан
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