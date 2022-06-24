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Столичная мэрия намерена решить вопрос с уличными батутами

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичном муниципалитете состоялась встреча мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова с владельцами батутов. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, во время встречи обсудили дальнейшую судьбу батутов. Владельцы обратились к градоначальнику с просьбой дать разрешение на их функционирование.

В свою очередь депутат БГК Таалай Темиркулов сказал, что они готовы разработать соответствующее положение, чтобы батуты работали законно.

Мэр предложил депутату вынести инициативу на заседание, которое состоится 29 июня, разработать положение и утвердить его.

Как сообщает мэрия, по городу функционирует 15 точек с батутами.


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URL: https://www.vb.kg/419682
Теги:
мэрия, парк, Бишкек
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