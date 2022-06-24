В столице состоялось второе заседание Горного клуба

В Бишкеке состоялось второе заседание Горного клуба, где эксперты, члены кабинета министров и представители крупных горнодобывающих компаний страны обсудили ситуацию в отрасли, дорожную карту внедрения Горного кодекса и инициативу присоединения нашей страны к системе CRIRSCO. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, участники встречи отметили, что положительное решение по присоединению Кыргызстана к системе CRIRSCO поможет установить понятные и прозрачные правила для всех участников и благоприятно повлияет на формирование ресурсной базы страны.

"Необходимость перехода на широко используемый в горнодобывающих отраслях международный стандарт отчетности по запасам твердых полезных ископаемых CRIRSCO диктуется тем, что советские стандарты в современном мире уже ушли в прошлое. Кроме того, в Кыргызстане сейчас работает много зарубежных горнодобывающих компаний, а местные компании выходят на внешний рынок, также много кыргызских специалистов становятся международными экспертами", - отметил представитель CRIRSCO Бат-Эрдене Даш.

Большое внимание также было уделено рассмотрению вопроса модернизации всего блока законодательства, которое регулирует сферу недропользования. В настоящее время продолжается большая работа по разработке нового Горного кодекса, который определит основные направления развития этой важнейшей для нашей республики сферы экономики на ближайшие несколько десятилетий.

"Сегодня одной из важнейших целей перед экспертным сообществом стоит выработка Горного кодекса, который будет лишен недостатков старого законодательства. Не секрет, что мы сейчас пользуемся законами и нормативно-правовыми актами, которые были написаны еще в советское время, и чуть подкорректированными за время независимости. Но пришло время, когда необходимо не только соответствовать высоким мировым стандартам, но и стараться говорить с миром на одном языке. Это нужно не только для привлечения инвесторов, но и для эффективной работы", - подчеркнул президент Национального холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиз Болтурук.

Справка: Горный клуб Кыргызстана был создан по инициативе президента национального холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиза Болтурука и Кыргызского общества экспертов недр в качестве площадки неформального общения для профессионалов отрасли, где в различных формах и форматах будет проводиться независимый экспертно-аналитический анализ состояния недропользования в Кыргызской Республике, разрабатываться законодательные инициативы и рекомендации по развитию горной отрасли. Первое заседание Горного клуба прошло 21 января 2022 года.