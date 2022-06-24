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Председателем Совета по делам правосудия избран Шералы Камчыбеков

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице состоялось первое заседание Совета по делам правосудия Кыргызской Республики, утвержденного Жогорку Кенешем, где по результатам тайного голосования членами совета председателем единогласно был избран Камчыбеков Шералы Равшанбекович, заместителем председателя избрана Сейдакматова Аида Асанбековна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Совет по делам правосудия формируется из числа судей, составляющих не менее двух третей его состава, одну треть составляют представители президента, Жогорку Кенеша, Народного курултая и юридической общественности, и состоит из двенадцати членов.


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URL: https://www.vb.kg/419685
Теги:
Кыргызстан
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