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В Кыргызстане пастбища хотят использовать в туристических целях

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстане сроки использования пастбищных земель могут увеличить в туристических целях. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

Как сообщила президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова, страна должна следовать мировой тенденции по данному направлению.

"Туристы все больше стремятся на природу. А это глэмпинги и кемпинги, они приходятся на пастбищные земли, которые выделяются сроком на пять лет. Ни один инвестор не будет вкладываться в очистные сооружения или скважины, когда ему выделили землю всего на пять лет. Работа в этом направлении ведется", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/419689
Теги:
туризм, Кыргызстан
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