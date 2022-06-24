В Кыргызстане пастбища хотят использовать в туристических целях

В Кыргызстане сроки использования пастбищных земель могут увеличить в туристических целях. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

Как сообщила президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова, страна должна следовать мировой тенденции по данному направлению.

"Туристы все больше стремятся на природу. А это глэмпинги и кемпинги, они приходятся на пастбищные земли, которые выделяются сроком на пять лет. Ни один инвестор не будет вкладываться в очистные сооружения или скважины, когда ему выделили землю всего на пять лет. Работа в этом направлении ведется", - сказала она.