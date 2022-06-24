В столице презентовали единый электронный реестр разрешительных документов

Сегодня с участием министра экономики и коммерции Данияра Амангелдиева состоялась презентация Информационного портала лицензий и разрешительных документов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе мероприятия министр отметил, что глобальная цифровизация бизнес процессов и стремительное развитие интернет-технологий ведут к изменениям в развитии практически всех сфер мировой экономики.

Учитывая эти тренды, в разных секторах экономики внедряются цифровые технологии, в частности платформы развития электронной торговли, перевод государственных услуг в автоматизированный формат, таможенные и налоговые процедуры, также переходят в цифровые технологии.

Представленная платформа является одной из важной частью работы по переходу к цифровым взаимоотношениям государства с бизнесом.

Данная система разработана при партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC).

Единый электронный реестр разрешительных документов – это общедоступная база данных, предоставляющая детальную информацию о правовых, процедурных и финансовых аспектах получения разрешительных документов.

То есть, данный Реестр содержит исчерпывающую информацию о разрешительных документах и позволит физическим и юридическим лицам в минимальные сроки онлайн получить максимум нужной информации для получения разрешительных документов при ведении бизнеса.

Также минимизирует контакты между государственными органами и частным сектором, - подчеркнул министр.

Пользуясь, случаем, министр отдельно выразил слова благодарности руководителю офиса Международной финансовой корпорации в Кыргызстане – г-же Маниже, за совместную работу и оказанную помощь в разработке данной системы.

Справочно: На сегодняшний день в Реестре содержится информация порядка около 160 разрешительных документах и пополнение базы данных продолжается. Программный продукт, обеспечивающий работу Реестра, разработан с учетом возможности дальнейшей трансформации в полностью автоматизированную систему, то есть: подачу заявления, обработку заявления и сбор данных госорганом, анализ, выдачу документа. Сегодняшняя презентация проводится в целях информирования представителей бизнес-сообщества о проводимой работе Министерства совместно с Международной финансовой корпорацией и получения предложений по совершенствованию разработанного портала.