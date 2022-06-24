Мэр столицы встретился с танцором Жаном Воиновым

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с одним из организаторов отборочного тура чемпионата мира по современным танцам – Fasion Concept Festival Жаном Воиновым и почетными зарубежными гостями мероприятия – организатором чемпионата Канон Зузоа и хореографом Мадонны Марвином Гофин. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, во время встречи организаторы поблагодарили муниципалитет за содействие в организации масштабного мероприятия.

В отборочном туре, который пройдёт 25 июня в торгово-развлекательном центре "Дордой Плаза", примут участие все желающие из стран СНГ. По итогам мероприятия определят двух сильнейших танцоров, которые будут представлять Кыргызстан на чемпионате по современным танцам – Fasion Concept Festival в Париже.