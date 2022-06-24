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Мэр столицы встретился с танцором Жаном Воиновым

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с одним из организаторов отборочного тура чемпионата мира по современным танцам – Fasion Concept Festival Жаном Воиновым и почетными зарубежными гостями мероприятия – организатором чемпионата Канон Зузоа и хореографом Мадонны Марвином Гофин. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, во время встречи организаторы поблагодарили муниципалитет за содействие в организации масштабного мероприятия.

В отборочном туре, который пройдёт 25 июня в торгово-развлекательном центре "Дордой Плаза", примут участие все желающие из стран СНГ. По итогам мероприятия определят двух сильнейших танцоров, которые будут представлять Кыргызстан на чемпионате по современным танцам – Fasion Concept Festival в Париже.


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URL: https://www.vb.kg/419702
Теги:
танцы, чемпионат, Бишкек
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