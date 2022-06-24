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Для певицы Анжелики ее коллеги решили собрать по одному сому

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- Бактыгуль Акжолова
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Кыргызстанская телеведущая Эльмара Турсуналиева решила собрать по одному сому у своих коллег для того, чтобы отдать долг покойного Аргена Иманалиева певице Анжелике. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Если Арген действительно взял в долг у певицы и если это не очередная ложь от Анжелики, которая огласила эту информацию на всю страну, то мы, коллеги по творческой сфере в лице Асель Осмоновой, Асель Турдалиевой, Турусбека Джумалиева, Сагынбубу Ниязалиевой, Толкун Орозобаевой, Нурдоолота Копоева, Динары Акуловой, Жыргалбека Шакирова и так далее, пришли к решению, что соберем по 1 сому и отдадим девушке долг. Она создала очередной хайп на слезах матери", - написала Эльмара Турсуналиева.

Напомним, Арген Иманалиев, сын народной артистки КР Айчурек Иманалиевой, скончался 21 июня от сердечного приступа. Вскоре после того, как эта новость появилась, певица Анжелика написала на своей странице в социальной сети, что прощает все долги Аргену.


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URL: https://www.vb.kg/419703
Теги:
Кыргызстан, артисты эстрады
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