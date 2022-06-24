Жээнбек Кулубаев обсудил с Халидом Аль-Румайхи перспективы сотрудничества

В городе Манама королевства Бахрейн министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел встречу с главным исполнительным директором суверенного фонда "Мумталакат" Халидом Аль-Румайхи, в рамках которой были обсуждены возможности для организации совместной работы и перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Кулубаев проинформировал собеседника о возможностях Кыргызской Республики для инвестиций, географическом расположении, природных ресурсах и прорабатываемых крупных проектах в сфере энергетики, сельского хозяйства, недропользования и развития инфраструктуры. Он также информировал о наиболее приоритетных направлениях, которым уделяется особое внимание руководством страны и которые могут быть привлекательными для иностранных инвесторов, в частности, это развитие экотуризма, гостиничный бизнес, производство питьевой воды, экспорт сельскохозяйственной продукции и мяса. Было отмечено, что для облегчения работы инвесторов было создано Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

В качестве успешных примеров взаимодействия с арабскими инвестиционными фондами были приведены проекты по строительству дорог, школ, больниц и другие проекты, реализуемые в КР по линии Саудовского фонда развития, Исламского банка развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития и др.

Ж. Кулубаев также подчеркнул готовность Кыргызской Республики развивать и укреплять сотрудничество с Королевством Бахрейн в различных областях, а также проинформировал об итогах состоявшихся ранее встреч с Министром иностранных дел, премьер-министром и другими высокими официальными лицами Королевства Бахрейн.

Со своей стороны Х. Аль-Румайхи выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кыргызстаном и попросил оказать содействие в организации дальнейших переговоров с соответствующими компетентными государственными органами КР, а также сообщил, что намерен изучить имеющиеся у Кыргызстана возможности для реализации взаимовыгодных проектов. Стороны договорились продолжить дальнейшие контакты для реализации совместных проектов. Министр Жээнбек Кулубаев пригласил представителей суверенного фонда Бахрейна посетить Кыргызстан, чтобы познакомиться с инвестиционным потенциалом страны".