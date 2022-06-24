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24 офицера КР изучали опыт обеспечения сохранности следственной информации

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- Назгуль Абдыразакова
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Руководитель отдела региональной безопасности посольства США Эрик Олеруд поздравил сотрудников Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Кыргызстана с их успешным завершением курса "Управление следственной информацией" программы Государственного департамента США по содействию борьбе с терроризмом. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

По его данным, 24 офицера в течение десяти дней изучали с квалифицированными инструкторами передовой опыт обеспечения сохранности следственной информации, контроля за распространением разведданных и информации правоохранительных органов, а также развития межведомственного сотрудничества. Участники тренинга обсудили, как политика взаимодействия с общественностью, основанная на правах человека, способна улучшить возможности их ведомств в борьбе с терроризмом.

Кроме того, участники внимательно изучили проблемы, возникающие при осуществлении оперативной деятельности, сферу кибербезопасности (социальные сети, смартфоны, текстовые сообщения, электронная почта и глобальные системы позиционирования (GPS) на персональных устройствах), что такое интеллектуальная полиция и анализ данных.

Обращаясь к выпускникам курса, г-н Олеруд рассказал о важности разведывательных данных правоохранительных органов в предотвращении террористических атак, об операции против ИГИЛ, проведённой 16 июня Коалицией под руководством США, в результате которой в Алеппо, Сирия, был захвачен высокопоставленный лидер ИГИЛ Хани Ахмед аль-Курди. Также Олеруд упомянул недавний визит командующего Центральным командованием США генерала Эрика Куриллы, который подтвердил приверженность США поддержке независимости Кыргызстана и нашему 30-летнему партнерству.

В Бишкек из шести областей Кыргызской Республики прибыли девять офицеров для прохождения обучения совместно с коллегами из Чуйской области и города Бишкека. Участники семинара как из США, так и Кыргызской Республики выразили надежды на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов в борьбе с терроризмом.

Справка: обучающий семинар "Выявление и разработка следственной информации" является одним из шести курсов, запланированных в стране до июля текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/419708
Теги:
посольство, США, Кыргызстан
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