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Садыр Жапаров: ТЮРКПА за годы своей деятельности стала важной платформой

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- Назгуль Абдыразакова
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"Новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени", - подчеркнул глава государства Садыр Жапаров сегодня на встрече с главами делегаций Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, президент подчеркнул, что созданная в 2008 году ТЮРКПА за годы своей деятельности стала важной платформой межпарламентского взаимодействия.

"Именно здесь наши парламентарии обсуждают важные вопросы, делятся информацией, обмениваются опытом и передовой практикой по приоритетным направлениям работы.

Кыргызстан, являясь одним из государств-основателей ТЮРКПА, заинтересован в становлении данного межпарламентского объединения как образца проявления солидарности и единства наших стран.

Глубокие исторические, культурные и духовные связи между нашими странами и народами лежат в основе наших взаимоотношений. Полагаю, что активизация нашего сотрудничества была бы невозможной без надежного фундамента, основанного на доверии, дружбе и сотрудничестве, на которых мы год за годом выстраивали наши современные межгосударственные отношения", - сказал он.

Садыр Жапаров, отметив важность применения новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз нового времени.

"В этой связи мы должны обновлять имеющиеся программные документы, постоянно работать над их совершенствованием. В то же время мы должны понимать, что сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс перестроить наши отношения, наполнить новым содержанием, во главу угла поставить такие исконно тюркские ценности, как достоинство и честь", - подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, эти новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени, добавив, что построение обновленного и процветающего Кыргызстана является главной целью для руководства страны.

"Поэтому мы будем уделять первостепенное внимание экономическому развитию страны, привлечению качественных инвестиций в самые перспективные и интересные проекты. Сегодня как никогда важна взаимная поддержка в переходе к устойчивой модели независимого развития, и мы будем рады видеть в стране больше инвесторов из тюркских стран с тем, чтобы вместе повышать наше общее благосостояние. Кыргызстан готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что сообща мы преодолеем все сложности и внесем свой вклад в построение лучшего мира. Для этого у нас имеются все предпосылки. Вместе – только вперед", - заключил президент.

Также на мероприятии выступил председатель Мажилиса Республики Казахстан – председатель ТЮРКПА Ерлан Кошанов, который отметил, что ХI Пленарное заседание ТЮРКПА проходит на берегу озера Иссык-Куль, куда прибыли главы парламентов стран-участниц организации для "сверки часов".

По его словам, страны ТЮРКПА объединяет общая культура и исторические корни.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что благодаря контактам на уровне глав государств взаимоотношения в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах между странами развиваются успешно, а организация, в свою очередь, прилагает все усилия для дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества.

Он напомнил, что Казахстан в 2021 году принял председательство в ТЮРКПА от Азербайджана. За период председательства выполнены все ранее запланированные мероприятия. Также он добавил, что на сегодняшнем пленарном заседании председательство перейдет кыргызской стороне.


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URL: https://www.vb.kg/419711
Теги:
президент, форум, Чолпон-Ата, Садыр Жапаров, ТюркПА
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