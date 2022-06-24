Азизбек Мадмаров встретился с послом Республики Корея в КР Ли Вонджэ

Заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня кыргызско-корейского сотрудничества.

Мадмаров отметил целесообразность придания импульса двусторонним отношениям путем проведения визитов на высшем и высоком уровнях. Кроме того, он обратил внимание на необходимость эффективной реализации торгово-экономического потенциала, имеющегося между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

Кыргызская сторона также отметила важность ускорения практической реализации по линии Фонда сотрудничества в целях экономического развития (EDCF) проекта "Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы", а также других проектов, имеющих важное социальное значение для Кыргызстана.

Посол Ли Вонджэ выразил солидарность с мнением о необходимости активизации совместной работы по организации визитов и реализации соответствующих проектов. Он также отметил проводимую работу по очередному заседанию Форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея".

Кроме того, стороны обсудили вопросы многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций и проведения EXPO-2030.