Сегодня кыргызская молодежь провела акцию в защиту экосистемы Кыргызстана

Сегодня, 24 июня, молодые люди провели акцию с целью привлечь внимание общественности к сохранению экосистемы родной республики.

Парни и девушки из Школы экологических лидеров, прибывшие со всех областей Кыргызстана, потребовали в "Год защиты горных экосистем и климатической устойчивости" от властей конкретных действий.

Как известно, 2022-й был объявлен Годом горных экосистем. Соответствующий указ подписал президент страны. Кабмину было поручено разработать дорожную карту по защите горных экосистем и климатической устойчивости.

Активисты заявляют, что пока указ главы государства остается лишь бумагой. Дорожная карта по защите горных экосистем общественности так и не была представлена. Для сохранения экологии республики государство делает недостаточно.

70 процентов территории Кыргызстана - это горы, 94 процента территорий - высокогорье. Кыргызские горы дают бесценные экосистемные блага. Всего в нашей стране 14 горных экосистем. Горная энергетика, минеральные ресурсы, чистая питьевая вода, пастбища - все это мы имеем благодаря тому, что дано природой. Горы Кыргызстана богаты видовым разнообразием животных и растений. Но... пастбища деградировали более чем на 50 процентов. Почву и водоемы загрязняют стихийные свалки. Разрушаются пойменные леса. Биосферная зона "Иссык-Куль" загрязняется сточными водами. Здесь вырубаются кустарники облепихи, что приводит к заболачиванию озера.

Молодежь провела свою акцию в пятницу. "Пятницы ради будущего" - международное общественное движение школьников и студентов, участники которого требуют от политиков "быстрых и решительных действий" по борьбе с изменением климата.