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"Главной опасностью для стран ЦА является некомпетентность госуправления"

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- Виктория Гунгер
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Перед каждой страной Центральной Азии стоят несколько серьезных угроз, с которыми они должны бороться сообща. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" сообщила общественный деятель Эльмира Ибраимова.

Первой угрозой и одной из сверхчувствительных, способных вызывать "пожар" в стране, по ее мнению, является религиозный фактор.

"Но есть еще одна – межнациональная. Все помнят, как полыхал 2010 год. Мы не понимали, как в Чуйской области может появиться столько точек, где неспокойно. Межнациональная рознь – та проблема, которая может воспламениться в любой момент. Третья угроза – территориальная целостность. Если напряжение начнется в Баткенской области, то создаст опасность для всей страны. И эту точку постоянно кто-то пытается раскачать. Но самой главной опасностью является некомпетентность государственного управления и кадров, принимающих важные государственные решения. Все это создает серьезные проблемы для страны. Но все вышеперечисленные угрозы стоят не только перед нашей страной, но и перед другими государствами региона. И, следовательно, решить эти проблемы нужно сообща", - подчеркнула Эльмира Ибраимова.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


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URL: https://www.vb.kg/419723
Теги:
Центральная Азия, безопасность, Кыргызстан
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