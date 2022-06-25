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Как жители Бишкека могут составить договор на полив зелёных насаждений

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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" разъясняет относительно полива зелёных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На территориях, относящихся к частным и придомовым участкам, арычный полив осуществляется после заключения договора.

Кто может составить договор ?

Представители территорий ограниченного пользования, к которым относятся:

жилые микрорайоны и внутриквартальные участки, частные территории. То есть - муниципальные территориальные управы, домовые и квартальные комитеты, товарищества собственников жилья, кондоминиумы, жилищно-строительные кооперативы, арендаторов строений и владельцы земельных участков.

Для этого необходимо приехать в отдел водного хозяйства муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" по адресу: Ашхабадская №67, где сотрудники водного хозяйства составят и ознакомят вас с содержанием договора.

Далее необходимо получить подпись директора предприятия, зарегистрировать договор и произвести оплату в бухгалтерию.

После чего Вы получите пропуск на потребление арычной поливной воды и сможете производить арычный полив согласно графику с которым Вас ознакомят озеленители".


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URL: https://www.vb.kg/419724
Теги:
Бишкекзеленхоз, полив
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