В Южной Корее открылся Торговый дом Кыргызстана

В столице Южной Кореи 24 июня 2022 года состоялось официальное открытие Торгового дома Кыргызской Республики в Республике Корея. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в Южной Корее. .

По данным пресс-службы, торговый дом учрежден по инициативе посольства Кыргызской Республике в Республике Корея при содействии нашей соотечественницы Президента компании "NAG Group" Надырбековой Гульшайыр, выразившая намерение продвигать кыргызскую продукцию на корейском рынке.

"На официальной церемонии приняли участие посол КР Аида Исмаилова, президент Корейской ассоциации импортеров (КОИМА) г-н Бён Кван Ким, почетные консулы КР в Республике Корея г-н Ким Джон Гу и Ким Хосонг, а также граждане Кыргызстана и Кореи. В своем выступлении на церемонии открытии Торгового дома Посол КР Аида Исмаилова отметила важность увеличения торгово-экономического сотрудничества с Республикой Корея и выразила надежду на то, что в скором времени продукция Кыргызстана будет реализовываться в крупных торговых центрах Республики Корея. Президент КОИМА г-н Бён Кван Ким отметил, что корейские предприниматели высоко оценили качество кыргызской продукции и выразили заинтересованность в налаживании поставок органической продукции на корейский рынок.

В Торговом доме выставлены органические продукты из Кыргызстана, среди которых войлочная продукция, натуральный мёд, джемы и другие продукции отечественных компаний, принявших участие на международной выставке "Import Goods Fair 2022" с 23 по 25 июня 2022 года".