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Эрдоган допустил введение смертной казни за поджоги лесов в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность введения смертной казни в качестве наказания за поджог лесов. Об этом он заявил в ходе поездки в курортный Мармарис, пострадавший от лесных пожаров.

"Я также считаю, что должна быть сдерживающая мера, - сказал Эрдоган в ответ на вопрос о необходимости профилактической меры. - Нужно понять, где ставить точку. Должна ли быть смертная казнь? Это следует обсудить, мы должны обдумать это".

Пожар возник 21 июня близ Мармариса, Муглы и других курортных городов на юго-западе страны. Пожарным удалось остановить распространение огня. Властям пришлось эвакуировать 435 человек, 467 животных, 52 транспортных средства. Огнем уничтожено 4 тыс. га.

Причиной пожара стал поджог, считают власти. Мужчина, подозреваемый в поджоге леса, задержан. По словам Эрдогана, он объяснил свой поступок тем, что был пьян и "разозлился".

Сильные пожары полыхали в курортной зоне на юге Турции и в прошлом году. Тогда причинами также назывались поджоги. Из отелей пришлось эвакуировать туристов.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/419733
Теги:
поджог, Турция, смертная казнь, Реджеп Эрдоган
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