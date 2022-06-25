Коммунальные предприятия Оша будут сотрудничать с предприятиями Ташкента

В рамках официального визита делегации города Ош во главе с мэром города Алмазом Мамбетовым, руководители городских коммунальных предприятий "Ошсвет", "Ош-Тазалык", "Комбинат по благоустройству и зелёному хозяйству", МЖКУ посетили профильные коммунальные предприятия города Ташкент: ГП "Тошшахарнур", ГП "Тошшахартрансхизмат", крупнейшее предприятие в области садоводства и озеленения в Узбекистане "Flowers garden", павильон по сбору бытовых отходов ГП "Махсустранс". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В ходе мероприятия состоялось ознакомление с основными направлениями деятельности и инфраструктурой указанных предприятий коммунальной сферы.

В рамках посещения предприятий между руководителями достигнута договоренность об ответной поездки специалистов коммунальных предприятий города Ташкент в город Ош для обмена опытом и укрепления сотрудничества.