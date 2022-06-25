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Коммунальные предприятия Оша будут сотрудничать с предприятиями Ташкента

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В рамках официального визита делегации города Ош во главе с мэром города Алмазом Мамбетовым, руководители городских коммунальных предприятий "Ошсвет", "Ош-Тазалык", "Комбинат по благоустройству и зелёному хозяйству", МЖКУ посетили профильные коммунальные предприятия города Ташкент: ГП "Тошшахарнур", ГП "Тошшахартрансхизмат", крупнейшее предприятие в области садоводства и озеленения в Узбекистане "Flowers garden", павильон по сбору бытовых отходов ГП "Махсустранс". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В ходе мероприятия состоялось ознакомление с основными направлениями деятельности и инфраструктурой указанных предприятий коммунальной сферы.

В рамках посещения предприятий между руководителями достигнута договоренность об ответной поездки специалистов коммунальных предприятий города Ташкент в город Ош для обмена опытом и укрепления сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/419734
Теги:
Ош, Узбекистан
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