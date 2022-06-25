Аида Исмаилова на выставке KOTFA презентовала туристический потенциал КР

C 23 по 26 июня 2022 года в городе Сеул Республики Корея проходит одна из крупнейших международных туристических выставок Азиатского региона "37-я Сеульская Международная туристическая выставка KOTFA" (Korea World Travel Fair), в рамках которой посольство Кыргызской Республики в Республике Корея презентует нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, на выставке посольство совместно с кыргызскими активистами, установило национальную юрту, в которой проводится демонстрация видеороликов о туристическом потенциале страны, распространяются буклеты туристических агентств КР, а также предоставляется информация о природе и богатой культуре кыргызского народа.

"Также на фоне юрты гостям предлагается фотосессия и памятное фотографирование. Помимо этого, в рамках данной выставки посольство КР презентует экспортный потенциал Кыргызстана, в частности, выставлена национальная кыргызская одежда отечественного Дома моды "Байра", войлочные изделия, а также экологически чистые продукты, произведенные в Кыргызстане (различные разновидности кыргызского мёда, масло, сухофрукты и т.д.). Параллельно посол Аида Исмаилова проводит встречи с заинтересованными участниками выставки по вопросам взаимного сотрудничества в сфере туризма и бизнеса.

Данная выставка организована при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Кореи, Национальной туристической организации и Корейской ассоциации турагентов Visit Korea. Проходит в одном из крупнейших торговых и выставочных центров Азии в здании COEX. Главная цель выставки KOTFA – развитие всех видов туризма.

Справочно: Корейская всемирная туристическая выставка (KOTFA), с 37-летней историей, является крупнейшим международным туристическим мероприятием в Корее. На мероприятии принимают участие дипломатические представительства, региональные офисы по туризму, туроператоры и турагенты, авиакомпании, отели и курорты, производители сопутствующих товаров, СМИ и т.д".