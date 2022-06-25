Асель Чынбаева посетила детские сады в новостройках

Уполномоченный по правам ребенка в Кыргызской Республике Асель Чынбаева совместно с представителями государственных органов, столичной мэрией и экспертами в сфере защиты детей посетила ряд негосударственных дошкольных учреждений в новостройках Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По данным пресс-службы, ознакомление с работой детских садов состоялось во исполнение указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о Национальной программе развития страны до 2026 года и согласно одному из направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка мониторингу соблюдения и защиты прав, законных интересов детей.

В рамках данного обхода было проведено выездное расширенное совещание по доступу детей из социально-уязвимых слоев населения, проживающих в новостройках г. Бишкек, к услугам дошкольного образования и по уходу, присмотру за детьми дошкольного возраста. Был изучен опыт работы ряда негосударственных общинных дошкольных учреждений в новостройках г. Бишкек открытых по инициативе населения.

В ходе посещения руководители и сотрудники детских садов подчеркнули высокую востребованность в услугах дошкольного образования и по уходу, присмотра за детьми дошкольного возраста среди населения в новостройках г. Бишкек.

Они также обозначили актуальные вопросы, требующие внимания со стороны государства, в частности трудности и барьеры, которые возникают при открытии и в работе малокомплектных детских садов, также непростое положение детей и женщин из социально-уязвимых слоев населения, проживающих в новостройках г. Бишкек, отсутствие доступа к услугам образования, здравоохранения, социальной защиты.

Асель Чынбаева отметила, что наиболее уязвимыми являются дети младшего (дошкольного) возраста. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, число детей, неохваченных дошкольным образованием составляет более 70 % от числа детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно.

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева подчеркнула о важности развития рынка дошкольных образовательных услуг и услуг по уходу за ребенком дошкольного возраста за счет упрощения разрешительной системы деятельности дошкольных образовательных организаций, а также развития их вариативности. Необходимо отметить, что руководители негосударственных общинных детских садов имеют большой потенциал в решении социальных проблем на местах.