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Братское кладбище "Кызыл Аскер" заросло травой. Горожан зовут помочь

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- Светлана Лаптева
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Сегодня представители поискового движения Кыргызстана "Наша Побеад-Биздин Жениш" - школьники СШ №24 и 29 побывали на братском кладбище "Кызыл-Аскер", чтобы помочь сотрудникам убрать скошенную траву вокруг воинского участка.

- В этом году трава очень высокая из-за дождей, потому существует большая опасность большого пожара. Мы очень переживаем, что трава загорится и все усилия по озеленению кладбища пойдут прахом. Поисковое движение каждый год приходит нам на помощь, приглашают людей, военнослужащих, казаков. Вместе с прежним составом Зеленхоза высаживали стену из можжевельника. Вот в прошлом году выхлопотали у посольства России трубы для полива, помогли вкопать. Теперь мы можем поливать. Сегодня привезли 50 метров шланга, наш развалился совсем, из-за того что лежит на солнце. Даже метелки нам привезли. Мы рады что у нас такие друзья. Многое делает и мэрия.

Беда в том, что как правило причиной возгорания становятся разжигание костров или неосторожность бомжей, которые перебираются через забор в вечернее и ночное время. Мы стараемся обкапывать участки, но не всегда пламя может остановить наши разделительные полосы. Да и все не перекопаешь. А если скосить траву меньше шансов, что все сгорит", - рассказывают сотрудники кладбища.

Также они рассказали, что поддерживают инициативу поисковиков позвать на помощь горожан.

"Мы приглашаем на покос всех горожан, всех желающих помочь скосить, собрать скошенную траву, независимо от того похоронен ли там кто из родных или нет. А тех у кого кто там похоронен в первую очередь! Если каждый сможет скосить траву у своего и соседних могилок - уже будет большая помощь. Травы много, и надо успеть рассечь кладбище на участки. Работа найдется всем. Например сегодня ребята- поисковики и школьники убирали скошенную траву, которую до этого скосили военнослужащие Сил Воздушной обороны. И спасибо родителям и учителям за воспитание ребят - работали все спокойно, с пониманием дела.

Если соберетесь помочь - нужно приходить с косами или серпами, косилками, грабли и вилы есть. Приходите в головных уборах и водой", - добавили они.

Телефон поисковиков для контакта - 0555-923-603." - рассказали поисковики


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URL: https://www.vb.kg/419743
Теги:
кладбище, Бишкек
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