Погода
$ 80.55 - 81.55
€ 84.80 - 85.80

Пограничники пресекли незаконный провоз 30 тонн сахара из КР в РК

815  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники КПП "Чон-Капка-автодорожный" 25 июня 2022 года пресекли попытку незаконного вывоза груза из Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, на КПП прибыла грузовая автомашина КАМАЗ под управлением гражданина Республики Казахстан А.К.,1984 г.р.

"Гражданин А.К. предъявил пограничному наряду сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся удобрения (селитра).

Во время досмотра автомобиля пограничники обнаружили около 30 тонн сахара, спрятанного за двумя рядами мешков селитры.

Водитель пытался незаконно вывезти груз из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419744
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  