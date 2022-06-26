Пограничники пресекли незаконный провоз 30 тонн сахара из КР в РК

Пограничники КПП "Чон-Капка-автодорожный" 25 июня 2022 года пресекли попытку незаконного вывоза груза из Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, на КПП прибыла грузовая автомашина КАМАЗ под управлением гражданина Республики Казахстан А.К.,1984 г.р.

"Гражданин А.К. предъявил пограничному наряду сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся удобрения (селитра).

Во время досмотра автомобиля пограничники обнаружили около 30 тонн сахара, спрятанного за двумя рядами мешков селитры.

Водитель пытался незаконно вывезти груз из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".