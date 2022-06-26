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Чернослив, орехи... Что дальше?

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- Нина Ничипорова
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Одновременно с международной миссией российских компаний, но только на другой деловой площадке, состоялось первое заседание Кыргызско–Германского делового совета.

Как отметил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на встрече с немецкими бизнесменами, еще год назад президент страны поддержал инициативу о создании Кыргызско–Германского делового совета, который, по его мнению, должен придать новый импульс во взаимоотношениях между предпринимателями двух стран.

"Кабинет министров открыт для диалога и сотрудничества. Мы предлагаем для изучения и реализации большие и средние проекты во всех отраслях экономики и настроены работать даже в круглосуточном режиме с каждым зарубежным инвестором и предпринимателем", - сказал Акылбек Жапаров.

Как отметил глава кабмина, Кыргызстан готов сотрудничать в сфере финансового сектора, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, транспорта и инфраструктуры, трудовых ресурсов и профессионального образования, торговли. Тем более что наша страна имеет предоставленный Европейским союзом статус ВСП+ . Сейчас Кыргызстан поставляет в Германию чернослив и грецкие орехи. По мнению Акылбека Жапарова, необходимо также включить в состав германской части Делового совета такие финансовые институты, как KFW и Deutsche Bank.

Почетный консул КР в Гамбурге Карл–Хуго Эрнст Элердинг назвал ключевые моменты сотрудничества. Это прежде всего - экспорт продуктов из Кыргызстана. Второй важный момент - привлечение инвестиций и третий - трудовая миграция. "Мы испытываем нужду в молодых людях, которые хорошо образованы и могли бы временно поработать в Германии. Это взаимовыгодно", - сказал Карл–Хуго Эрнст Элердинг.

Он также обратил внимание на вопросы налогообложения и развития биржи. Беспокойство у немецкой стороны вызывают и колебания курса сома к евро. Поэтому консул предложил продумать мероприятия по стабилизации ситуации.

"Что касается налогов, то немецкий бизнес готов платить все налоги, если будет защита инвестиций", - заверил глава представительства германской экономики в ЦА Ховсеп Восканян на первом заседании совета. По его словам, сейчас нужно помочь немецким компаниям, которые выходят на рынок Кыргызстана. Рамочное соглашение, защита инвестиций, предсказуемость действий - это самое главное, что выделил Ховсеп Восканян.

"В будущем мы должны прийти к тому, чтобы даже компании вне Делового совета смогли разворачивать свою деятельность в Кыргызстане. В Германии недостаточно внимания уделяли кыргызскому рынку. Это легко объяснить, если у тебя есть огромные рынки рядом. Нашему совету важно привлекать внимание немецкого бизнеса и рассказывать о возможностях для инвестирования в Кыргызстане. То, что столько компаний приехало на форум, говорит, что интерес их растет", - заключил Ховсеп Восканян.

Участники заседания Кыргызско–Германского делового совета по результатам проведенных обсуждений согласились содействовать развитию торговли между Германией и Кыргызстаном, наладить для этого прямую связь с офисом Global G.A.P. и выделить консультантов по сертификации отечественной продукции. А также продвигать и реализовывать совместные проекты, укреплять связи между банковским сектором обеих стран по открытию и обслуживанию корреспондентских счетов и, конечно, развивать туризм.


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URL: https://www.vb.kg/419747
Теги:
торговля, Германия, Кыргызстан
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