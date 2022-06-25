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Президент прокомментировал две смерти в СИЗО ГКНБ

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что расследование по изучению фактов смерти политолога Марата Казакпаева и бывшего заместителя председателя правления ОАО "Айыл банк" Бакыта Асанбаева в СИЗО ГКНБ будет объективным.

"Можете быть в этом уверены. Нам нечего скрывать от общественности. Поэтому мы включили в комиссию близких родственников погибших, омбудсмена и общественные организации. Пусть все исследуют и обнародуют. Это несчастный случай. Конечно, по моему личному мнению, ответственен начальник СИЗО, который допустил использование удлинителя. Закон запрещает использование в камере таких предметов, как удлинители, веревки, ножи и бритвы. Но могу сказать, что дважды сидел в СИЗО ГКНБ и один раз в городском СИЗО. Без удлинителя очень трудно жить. Чайник, кухонную плиту, телевизор, радиоприемник, холодильник и другие предметы нельзя использовать одновременно с одной точкой. Заключенные сами просят войти в положение. Если неразрешают, то они сам заносят различными путями. Например, нельзя пользоваться телефоном. Однако они прячут телефон в хлеб либо между посудой. Ведутся поиски, их забирают. Снова заносят. Такова жизнь. Говорить о том, что в смерти этих людей виноват ГКНБ неразумно. Тысячи людей задерживаются ГКНБ и потом выходят. Там тысячи задержанных проходило, кто только не сидел в СИЗО ГКНБ, все живы. Были бы еще известными общественными деятелями, но это же обычные люди, арестованные по уголовным делам. Бакыт Асанбаев работал в банке, был арестован за невозврат кредита в размере 3,5 миллиона долларов. Это не игрушки", сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/419749
Теги:
Марат Казакпаев, Садыр Жапаров, СИЗО, Кыргызстан
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