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Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем юриста

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, поздравил юристов страны с Днём юриста.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые юристы и представители юридического сообщества!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена большая миссия – отстаивать высшие идеалы законности и справедливости, способствовать развитию Кыргызстана как правового государства, всегда стоять на пути справедливости и верховенства права. ваша многогранная деятельность направлена на создание и обеспечение устойчивого механизма реализации правовых норм в работе государственных органов.

Ваш вклад в укрепление гарантий защиты прав граждан и повышение правосознания населения неоценим. Ваш честный труд, опыт, целеустремленность и сила – надежный залог обеспечения верховенства права.

От добросовестности юристов во многом зависит неукоснительное соблюдение законов, защита прав и свобод человека, интересов государства. Находясь в авангарде развития и укрепления законности, активное внимание к повышению правовой культуры граждан является одним из приоритетов всего юридического сообщества..

Уверен, что ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация станут залогом укрепления стабильности и правопорядка в государстве и обществе.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе и новых достижений!

С профессиональным праздником!".


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URL: https://www.vb.kg/419750
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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