Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем юриста

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, поздравил юристов страны с Днём юриста.
Приводим текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые юристы и представители юридического сообщества!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена большая миссия – отстаивать высшие идеалы законности и справедливости, способствовать развитию Кыргызстана как правового государства, всегда стоять на пути справедливости и верховенства права. ваша многогранная деятельность направлена на создание и обеспечение устойчивого механизма реализации правовых норм в работе государственных органов.
Ваш вклад в укрепление гарантий защиты прав граждан и повышение правосознания населения неоценим. Ваш честный труд, опыт, целеустремленность и сила – надежный залог обеспечения верховенства права.
От добросовестности юристов во многом зависит неукоснительное соблюдение законов, защита прав и свобод человека, интересов государства. Находясь в авангарде развития и укрепления законности, активное внимание к повышению правовой культуры граждан является одним из приоритетов всего юридического сообщества..
Уверен, что ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация станут залогом укрепления стабильности и правопорядка в государстве и обществе.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе и новых достижений!
С профессиональным праздником!".