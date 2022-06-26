В Южной Корее прошел показ мод кыргызской национальной одежды

В Сеуле посольством Кыргызской Республики в Республике Корея 25 июня 2022 года организован показ мод национальной кыргызской одежды отечественного Дома моды "BAIRA" дизайнера Толгонай Керимкуловой. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства КР.

По данным пресс-службы, мероприятие прошло в рамках 37 Сеульской Международной туристической выставки KOTFA (Korea World Travel Fair).

"Показ национальных женских нарядов: от этнических бельдемчи и чапанов, до современных нарядов, прошел под кыргызские и корейские фольклорные мелодии и восторженные аплодисменты корейской публики. Особый интерес у гостей вызвали современные кыргызские национальные наряды ручной работы.

Данное мероприятие было организовано в одном из крупнейших торговых и выставочных центрах Азии в здании COEX, с участием представителей из 70 стран мира, было открыто около 800 павильонов, в том числе с участием дипломатических представительств, региональных офисов по туризму, продюсерских K-Pop центров, СМИ Республики Корея и т.д.

В рамках формирования положительного имиджа Кыргызский Республики в Республике Корея гостям мероприятия были презентованы видеоматериалы о нашей стране.