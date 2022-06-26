В Ферганской области Узбекистана произошел очередной вопиющий случай – парень из ревности избил девушку на улице средь бела дня, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 25 июня. На видео видно, как парень ударяет с размаха по лицу ничего не подозревающую девушку, а затем с силой пинает ее и уходит как ни в чем не бывало. При этом девушка отлетает к обочине и долго не может прийти в себя.

Правоохранителям удалось установить личности парня и девушки. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.