Погода
$ 80.55 - 81.55
€ 84.80 - 85.80

Парень из ревности избил девушку на улице средь бела дня

389  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ферганской области Узбекистана произошел очередной вопиющий случай – парень из ревности избил девушку на улице средь бела дня, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 25 июня. На видео видно, как парень ударяет с размаха по лицу ничего не подозревающую девушку, а затем с силой пинает ее и уходит как ни в чем не бывало. При этом девушка отлетает к обочине и долго не может прийти в себя.

Правоохранителям удалось установить личности парня и девушки. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419754
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  