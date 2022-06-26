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В АДС перечислили свои достижения главе ОФ "Тилекмат Аке"

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Глава ОФ "Тилекмат Аке" на страницах Вечерного Бишкека заявил о том, что "АДС абсолютно не оправдал возлагаемых на него надежд". Какие были надежды и что реально было возложено на АДС при президенте согласно Положения, утвержденное указом главы государства? На этот вопрос организация ответила на своей странице в соцсети.

№Согласно Положения на АДС (1) возложено создание площадки для эффективного диалога между госорганами, общественностью и бизнес сообществом; (2) улучшение законодательства и формулировка антикоррупционной политики; (3) защита бизнеса в целях улучшения инвестиционного климата. Что мы достигли за 8 месяцев работы АДС? 1). Создан Совет под председательством Президента Кыргызской Республики, куда вошли представители Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, министры, научных и образовательных учреждений, организаций гражданского общества и бизнес сообщества. 2). Проведено 2 заседания Совета АДС, разработана и утверждена Концепция антикоррупционной политики 16 ноября 2021 года. Разработана, прошла широкое общественное обсуждение и принята на заседание Совета от 31 мая государственная стратегия антикоррупционной политики на 2022-2024гг и стратегические планы по реализации Стратегии. 3). Проведена антикоррупционная экспертиза проектов закона "О ЧС", проекта "Технического регламента "Требования к никотинсодержащей продукции и наполнителям для систем доставки никотина, в том числе безникотиновым", а также анализ проекта Закона "О противодействие коррупции", разработанный Генеральной прокуратурой КР, инициированный Министерством экономики и коммерции КР. .4) Разработан и утвержден Кабинетом министров (министерство экономики и коммерции КР) Комплексный план по внедрению корпоративного управления в госпредприятиях и акционерных обществах с госдолей согласно Резолюции круглого стола АДС от 25082021г. 5) По протокольному поручению Президента КР Жапарова С.Н., создана и завершила свою работу межведомственная комиссия по проверке деятельности 22 ВУЗов по медицинскому профилю, проведен глубокий анализ состояния государственных и частных учебных заведений по подготовке медицинских кадров из числа как местных, так и иностранных студентов, результаты проверки, оценки и анализа обсуждены со всеми ВУЗами и заинтересованными стейкхолдерами, рекомендации внесены Президенту и министру образования и науки для принятия решений. 6) Созданы и завершили свою работу межведомственные комиссии и рабочие группы АДС по проверке фактов, изложенных в заявлениях и обращениях граждан(1) по работе земельных комиссий Аламединского и Соколукского районов Чуйской области; (2) по работе ГРС и структурных подразделений госагентства архитектуры и строительства по проверке нарушений законодательства при проведении госзакупок и при строительстве соцобъектов в Иссык-Кульской области; (3) в работе комиссии по зачислению на бюджетные места в ВУЗах; (4) комиссия по проверке деятельности ЖАГУ и университетов Баткенской области; (5) по работе ГРС г. Оша и Ошской области; (6) по проверке взыскания штрафов по безопасному городу. Создана и функционирует мониторинговая группа по оценке деятельности ГУОБДД по обеспечению безопасности на дорогах согласно Резолюции круглого стола от 06.08.2021года. Рассмотрены заявления граждан и бизнесменов, даны консультации 130 заявителям со стороны Секретариата АДС. В регионах действуют 7 представительств АДС, которые также рассматривают обращения и заявления граждан, обеспечивают связь госорганов и граждан в каждом отдельном взятом регионе. Еще одно очень важное направление деятельности АДС - это анализ исполнения Указов Президента Кыргызской Республики Жапарова С.Н. В рамках реализации Указа Президента по проведению чистых и честных выборов в Жогорку Кенеш КР со стороны АДС была проведена масштабная информационная работа по всей республике по обеспечению честных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Это краткий обзор деятельности АДС при Президенте за 8 месяцев своей работы с момента создания".


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URL: https://www.vb.kg/419756
Теги:
коррупция, Кыргызстан
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