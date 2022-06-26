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"Торговцы алкоголем, золотом и нефтепродуктов должны использовать ККМ"

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Для предпринимателей будут созданы максимально гибкие условия для внедрения контрольно-кассовых машин. В то же время уплата налогов - это конституциональная обязанность каждого гражданина Кыргызской Республики. Об этом председатель министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал в ходе заседание Рабочей группы по обсуждению предложений в рамках внедрения контрольно-кассовых машин.

В ходе встречи были обсуждены предложения Рабочей группы, которые были выработаны в ходе 10-дневной работы сотрудников Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы Министерства финансов Кыргызской Республики и предпринимателей, выступавшим против обязательного внедрения ККМ.

Все предложения Рабочей группы были детально обсуждены, при этом глава кабинета министров подчеркнул, что предприниматели, занимающиеся продажей алкогольной продукции, изделий с содержанием золота, нефтепродуктов должны неукоснительно использовать ККМ и иметь счёт-фактуры на реализуемый продукт.

В ходе совещания было принято решение продолжить работу над повышением уровня информированности предпринимателей, так как большинство из них признались в том, что не понимает, как обращаться с контрольно-кассовыми машинами.

По итогам совещания принят ряд решений, в том числе об освобождении от уплаты налогов категории представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся предпринимательством совместно с членами своей семьи, в случае, если их годовой оборот не достигает 8 млн сомов.

Следующее совещание рабочей группы состоится через неделю, где будут обсуждены остальные категории предпринимательства, для которых предполагается создать особые условия для внедрения контрольно-кассовых машин.


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URL: https://www.vb.kg/419758
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, предприниматель
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