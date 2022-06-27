Путешествия доставят удовольствие. Гороскоп с 27 июня по 3 июля

Лунный цикл завершается, а в среду, 29 июня, Новолуние. В понедельник возможно много общения, поездок и различных встреч. Деловые вопросы могут решатся быстро, а шаги, направленные на продвижение бизнеса, оправдают себя. Летние путешествия доставят удовольствие.

Овен – советы проверенных временем людей направят вашу кипучую энергию на созидание и продвижение совместных проектов. По мере продвижения задуманных дел ваши пути пересекутся с бывшими коллегами и друзьями, с которыми давно не общались. В какой-то мере они предостерегут и остановят вас от опрометчивых слов в адрес руководства или влиятельных людей. Ваши резкие высказывания могут существенно усложнить получение документов и дальнейшее карьерное продвижение. Вместо посещения различных инстанций устройте непродолжительную летнюю поездку. Она доставит море позитива.

Телец – неожиданные подарки от близкого сердцу человека, финансовые поступления и появление новых источников доходов, помогут осуществить свои давние мечты, а также совершить важные покупки. Дальние поездки, а также известия издалека спутают планы, разрушив созданное равновесие как в отношениях, так и в работе. Уделите больше внимания здоровью и воздержитесь от экстремальных летних развлечений. Ещё два летних месяца впереди, и вы успеете получить яркие впечатления без риска для здоровья.

Близнецы – долгожданные продвижения в карьере и бизнесе станут заслугой в длительной и упорной работе, а также вашей настойчивости в общении с влиятельными людьми и посещении различных инстанций. Многие вопросы могут быть решены в вашу пользу. Лёгкий флирт поможет обрести личное счастье, если вы ещё в его поисках. Приятно сложится и летний досуг, предложенный друзьями или сослуживцами. Хлопоты могут доставить финансы и необязательность ряда деловых партнёров.

Рак – каждый шаг и каждое действие должны быть тщательно продуманы и взвешены. Обижаясь по пустякам, прерывая общение, вы можете лишить себя не только поддержки руководства и влиятельных людей, но и утратить доверительное общение с близкими людьми. Опуская на второй план мелкие недоразумения, вы минуете кризис и получите поддержку со стороны людей, с которыми совсем недавно хотели прервать общение. Содействие возможно и в получении документов, и в развитии бизнеса.

Лев – с одной стороны, вас ожидают увлекательные путешествия, бурные летние романы, приключения и важные деловые встречи, а с другой, могут подстерегать опасности в виде зависти, интриг и собственной безбашенности. Знайте меру в развлечениях и делах, и вы сумеете получить удовольствие и извлечь выгоду из новых проектов. Погружаясь в пучину азарта и соблазнов, вы рискуете существенно усложнить себе жизнь.

Дева – будьте разборчивы в предложениях и тщательно выбирайте людей, на которых можно положиться в решении финансовых вопросов. Ветреность различных знакомых может привести к финансовым потерям, зато содействие влиятельных людей и руководства позволит вам пополнить казну и обрести дополнительные источники доходов. Покупки для любимых и обновление гардероба в преддверии летних путешествий удачны, но траты на вечеринки и амурные похождения окажутся расточительными.

Весы – кардинальные преобразования в карьере, деловом сотрудничестве и дружеском общении в конечном итоге могут привести к разрушению того, что было создано за долгое время. Воздержитесь от начала тяжб. С пониманием отнеситесь к резкости людей из вашего окружения и направьте ход беседы в другое русло. Время устраивать летние поездки, романтические свидания. Полученные впечатления вдохновят на романтические подвиги.

Скорпион – всё время будут появляться новые дела, а вам предстоит делать тщательный выбор, дабы не навредить своему здоровью и при этом существенно пополнить казну. Осилить все дела, в том числе и домашние, связанные с ремонтом, практически невозможно. Тщательно спланировав своё время и расставив приоритеты в пользу наиболее важных и доходных дел, вы избежите аврала, сохранив здоровье, предотвратив травмы по невнимательности. Удачны покупки.

Стрелец – поддавшись искушениям, вы можете растратить деньги на яркие, но никчёмные покупки и развлечения. Берегите чувства людей по-настоящему преданных вам. Возможно, они критично настроены к некоторым вашим начинаниям, но их ненавязчивые предостережения и советы уберегут от растрат, фальшивых новых знакомых. Благодаря выбору домочадцев, преданных друзей и второй половинки вы увлекательно проведёте летние путешествия либо досуг вблизи дома, если до отпуска ещё далеко.

Козерог – много шума из ничего могут устроить домочадцы и деловые партнёры, обсуждая даже несущественные вопросы. Втягиваться в обсуждения не имеет смысла, поскольку к компромиссу это вряд ли приведёт, а настроение испортит. Стоит заняться покупками, а также ремонтом или строительством. Справившись сейчас со сложными делами, вы освободите время для беззаботного летнего отдыха.

Водолей – придерживайтесь своих планов, и если вы наметили летнее путешествие, вечеринки или свидания, то не отказывайтесь от своих намерений под натиском работы и обстоятельств. Пытаясь быстро справиться с делами, вы можете допустить ошибки и даже попасть в происшествие во время поездок. Повышается риск аварий и на работе из-за спешки. Неспешные прогулки, увлекательные экскурсии и вечеринки подарят море позитивных эмоций и летней романтики.

Рыбы – поток финансовых поступлений существенно увеличится, но вместе с ним появится больше соблазнов. Учитесь делать выбор, слушая свое сердце и внутренний голос. Многочисленные советы, соблазнительная реклама могут подтолкнуть к инвестициям, покупкам и развлечениям, при воспоминании от которых вы будете краснеть. Внимая голосу разума, вы умело потратите деньги, сумев решить важные финансовые вопросы и сделав важные покупки. Досуг лучше проводить в тесном семейном кругу.

Астролог Андрей Рязанцев