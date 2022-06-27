Для сотрудников парковок и стоянок провели обучение по ПДД

Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что для наведения порядка на муниципальных парковках для эффективности работы сотрудников МП "Бишкекские парковки и стоянки" организовано специальное обучение.

Сотрудники УПСМ города Бишкека провели обучение по ПДД и инструкцию ручного регулирования парковки, рассказали, что значат жесты регулировщика.

Цель обучения – привлечение внимания общественности, закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения парковки на улицах города Бишкека.

Стражи порядка также рассказали об ответственности и призвали соблюдать правила дорожного движения.