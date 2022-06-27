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Для сотрудников парковок и стоянок провели обучение по ПДД

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что для наведения порядка на муниципальных парковках для эффективности работы сотрудников МП "Бишкекские парковки и стоянки" организовано специальное обучение.

Сотрудники УПСМ города Бишкека провели обучение по ПДД и инструкцию ручного регулирования парковки, рассказали, что значат жесты регулировщика.

Цель обучения – привлечение внимания общественности, закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения парковки на улицах города Бишкека.

Стражи порядка также рассказали об ответственности и призвали соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/419762
Теги:
парковка, ПДД, Бишкек
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