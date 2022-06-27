Минздрав дал рекомендации, как пережить аномальную жару

Аномально жаркую погоду плохо переносит и здоровый человек, не говоря о тех, кто имеет проблемы сердечно-сосудистой системой и страдающие хроническими заболеваниями. При такой погоде обострение протекает более тяжело. Еще одна важная опасность, о которой стоит помнить летом - кишечные инфекции, особенно у детей младшего возраста, и пищевые отравления, их риск возрастает в несколько раз.

Что делать при аномальной жаре:

по возможности в самое жаркое время суток избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени; для защиты от жары носите головной убор и светлую просторную одежду из натуральных тканей. В такую жару одежда из синтетических тканей может привести к кожным заболеваниям; пить больше жидкости (2,5-3 литра), лучше кипяченую, остуженную до комнатной температуры воду, лучше всего минеральную, без газа, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чай. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться; следите, чтобы вода не была чрезмерно холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с тем, что происходит снижение иммунитета; купание хороший способ охладить организм, при купании следует соблюдать правила купания и ни в коем случае не употреблять алкоголь; не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или вовсе запрещено.

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией необходимо:

часто и тщательно мойте руки с мылом - после возвращения домой с улицы, перед едой, во время приготовления пищи, после посещения туалета, после посещения общественного транспорта; перед употреблением овощей, фруктов и ягод тщательно мойте под проточной водопроводной водой; у продавца требуйте сертификат качества реализуемой продукции; соблюдать чистоту на кухне, не накапливать пищевые отходы и для защиты от мух засетчивать окна; в частных домах туалеты содержать в чистоте, своевременно проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, так как в жаркое время создаются хорошие условия для массового размножения мух, которые переносят на своих лапках болезнетворные микробы; не приобретайте продукты питания у случайных лиц, в местах уличной торговли или на рынках; в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Сырые продукты и готовую пищу нужно хранить раздельно; для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками; скоропортящиеся продукты и готовую пищу храните только в холодильнике при температуре +2 - +8 градусов; не увлекайтесь остатками праздничной еды, готовые остатки пищи храните в холодильниках не более 1 суток и подвергайте повторной термической обработке блюда предыдущего дня.

Какие заболевания обостряются при повышении температуры

Чаще всего в жару большому риску подвергаются пожилые люди, которую входят в группу риска. К ним относят больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, людей с повышенным уровнем холестерина в крови и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, страдающие избыточным весом.

Чтобы предотвратить обострения болезни необходимо:

проходить обследования, своевременно принимать лекарства, прописанные лечащим врачом; измерять артериальное давление и уровень сахара в крови; если болеете, избегать тяжелого физического труда в жаркую погоду; при появлении признаков неважного самочувствия, надо перейти в тень, прекратить физическую активность и обратиться в медицинское учреждение. не отказывайтесь в жару от тех лекарств, которые пьете обычно, носите их всегда с собой;

Также врачи рекомендуют во время отдыха на природе, купании пользоваться солнцезащитными кремами.