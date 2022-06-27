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Минздрав дал рекомендации, как пережить аномальную жару

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- Айжан Мамбеталиева
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Аномально жаркую погоду плохо переносит и здоровый человек, не говоря о тех, кто имеет проблемы сердечно-сосудистой системой и страдающие хроническими заболеваниями. При такой погоде обострение протекает более тяжело. Еще одна важная опасность, о которой стоит помнить летом - кишечные инфекции, особенно у детей младшего возраста, и пищевые отравления, их риск возрастает в несколько раз.

Что делать при аномальной жаре:

  1. по возможности в самое жаркое время суток избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени;
  2. для защиты от жары носите головной убор и светлую просторную одежду из натуральных тканей. В такую жару одежда из синтетических тканей может привести к кожным заболеваниям;
  3. пить больше жидкости (2,5-3 литра), лучше кипяченую, остуженную до комнатной температуры воду, лучше всего минеральную, без газа, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чай. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться;
  4. следите, чтобы вода не была чрезмерно холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с тем, что происходит снижение иммунитета;
  5. купание хороший способ охладить организм, при купании следует соблюдать правила купания и ни в коем случае не употреблять алкоголь;
  6. не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или вовсе запрещено.

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией необходимо:

  1. часто и тщательно мойте руки с мылом - после возвращения домой с улицы, перед едой, во время приготовления пищи, после посещения туалета, после посещения общественного транспорта;
  2. перед употреблением овощей, фруктов и ягод тщательно мойте под проточной водопроводной водой;
  3. у продавца требуйте сертификат качества реализуемой продукции;
  4. соблюдать чистоту на кухне, не накапливать пищевые отходы и для защиты от мух засетчивать окна;
  5. в частных домах туалеты содержать в чистоте, своевременно проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, так как в жаркое время создаются хорошие условия для массового размножения мух, которые переносят на своих лапках болезнетворные микробы;
  6. не приобретайте продукты питания у случайных лиц, в местах уличной торговли или на рынках;
  7. в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Сырые продукты и готовую пищу нужно хранить раздельно;
  8. для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками;
  9. скоропортящиеся продукты и готовую пищу храните только в холодильнике при температуре +2 - +8 градусов;
  10. не увлекайтесь остатками праздничной еды, готовые остатки пищи храните в холодильниках не более 1 суток и подвергайте повторной термической обработке блюда предыдущего дня.

Какие заболевания обостряются при повышении температуры

Чаще всего в жару большому риску подвергаются пожилые люди, которую входят в группу риска. К ним относят больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, людей с повышенным уровнем холестерина в крови и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, страдающие избыточным весом.

Чтобы предотвратить обострения болезни необходимо:

  1. проходить обследования, своевременно принимать лекарства, прописанные лечащим врачом;
  2. измерять артериальное давление и уровень сахара в крови;
  3. если болеете, избегать тяжелого физического труда в жаркую погоду;
  4. при появлении признаков неважного самочувствия, надо перейти в тень, прекратить физическую активность и обратиться в медицинское учреждение.
  5. не отказывайтесь в жару от тех лекарств, которые пьете обычно, носите их всегда с собой;

Также врачи рекомендуют во время отдыха на природе, купании пользоваться солнцезащитными кремами.


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URL: https://www.vb.kg/419764
Теги:
Минздрав, погода, Кыргызстан, врачи
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