В Бишкеке найдена забытая могила композитора Петра Шубина (фото)

Во время проведения работ на уборке скошенного сена на территории братского кладбища "Кызыл-Аскер" представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" наткнулись на заброшенную могилу известного композитора, руководителя первого коллектива народных инструментов в Кыргызстане Шубина Петра Федоровича. В честь него, напомним, в Бишкеке одна из известных музыкальных школ, в простонародье - "Шубинка", носит его имя.

К сожалению, могила заброшена, не ухожена, выбитые на камне буквы едва различимы. Этот участок Братского кладбища "Кызыл-Аскер" - гражданский, несколько раз горел в предыдущие годы. Видимо, огонь съел краску-серебрянку.

"В прошлом году мы обнаружили могилу няни Михаила Фрунзе - и сотрудники музея Фрунзе привели захоронение в порядок. Теперь вот стало известно захоронение действительно удивительного человека, патриота Кыргызстана, талантливейшего человека, сумевшего сердцем понять всю мелодику гор и души кыргызского народа, - Петра Федоровича Шубина. Необходимо привести в порядок могилу и сделать новый памятник композитору, чтобы он снова не затерялся", - рассказывают поисковики.

Поисковики считают, что на кладбище захоронены еще и другие известные люди, внесшие свой вклад в становление молодой Киргизской Республики.

"И если вы знаете их имена - было бы правильно рассказать о них, показать места захоронения. Данные можно направить по Ватсап: 0555-923-603 или оставить на кладбище. Давайте составим электронный мартиролог - список захороненных Братского кладбища "Кызыл-Аскер". Такой способ народного открытого сбора информации применяется при работе с банком данных на воинов умерших или погибших, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. К существующему банку данных добавить свои данные могут все, кто владеет какими-то дополнительными данными. А у нас цифровизация кладбищ явно зависает. Возможно, это кому-то выгодно? А ведь умирают и те, кто что-то знал, те самые носители информации. Поэтому если вы знаете кого-то, кто похоронен на Братском кладбище "Кызыл Аскер", напишите ФИО человека, дату рождения или смерти, что вам известно о человеке - профессия, звания, если есть, может участник войны, эвакуированный, инженер, учитель. Место захоронения, данные родных или свой адрес. Любая, даже минимальная информация будет важна.

А акцию так и назовем: "Народный мартиролог - электронный - "Братское кладбище "Кызыл-Аскер". Данные пока можем размещать в социальных сетях - откроем одноименные странички. Будем благодарны за помощь", - рассказывает координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Светлана Лаптева.

Справка: Петр Шубин - народный артист СССР, член Союза композиторов Киргизской ССР, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, организатор и руководитель первого оркестра народных инструментов - родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии в бедной крестьянской семье. Дед и бабушка Шубина были крепостными, отец будущего музыканта – печником-каменщиком из деревни Ташла Троицкого района Оренбургской губернии. Обучаясь в двухлетней школе, маленький Петя пел солистом в школьном хоре и играл в оркестре народных инструментов. Вскоре стал "руководить" оркестром крестьянских детей, исполнявших "по слуху" польки и вальсы малолетнего композитора Петра Шубина.

Оркестр и хор находились в личном ведении петербургской помещицы Тимошевой – дочери известного в России владельца театров графа Н.П. Шереметьева. Она-то и дала возможность мальчику получить музыкальное образование в Петербурге на курсах профессора Смоленского, где обучались в основном дети имущих классов. В 1915 году Шубин экстерном окончил высшие музыкальные курсы по классу теории композиции и фортепьяно.

В 1915 году экстерном заканчивает Высшие музыкальные курсы Ронгов по классу теории, композиции и фортепиано.

Начав строительство своей новой жизни, молодой Шубин был готов к новым свершениям. Так, в 1918 году он получает свою первую премию Пролеткульта за сочинение "Русской песни".

Начиная с 1915 по 1928 г. Петр Федорович проработал учителем по музыке в Ленинграде, Башкорстане и Оренбурге, а в годы Гражданской войны в качестве капельмейстера и начальником курсов Революционного Совета Башкирских войск. В 1922 году его демобилизуют, он возвращается в родную губернию, где посвятил себя новым работам и гастролям. Наиболее крупными сочинениями стали трехактный балет "Освобожденная Россия", симфония "Гибель богов", фантазия "Октябрьский переворот" (1922–1925 гг.); "Траурный марш" (1924 г.), посвященный памяти В.И. Ленина.

Весной 1928 года правительство Москвы отправляет Петра Федоровича в далекий Пишпек, где он, навсегда оставшись здесь, связывает свою судьбу с развитием кыргызского профессионального искусства. Свои первые годы пребывания он посвятил театру рабочей молодежи. Здесь и произошло знакомство двух молодых и талантливых композиторов А. Малдыбаева и П. Шубина. После реорганизации студии в Киргостеатр и музтехникум Шубин переходит в последний, где в течение пяти лет преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В освоении музыкальной грамоты у Петра Федоровича учатся будущие крупнейшие деятели музыкального искусства республики, среди которых были А. Тулеев, М. Абдраев, А. Аманбаев, Ф. Назаров и многие другие.

В 1935 году его приглашают в кыргызский театр в качестве дирижера и композитора. В этом же году Петр Шубин возглавил музыкально-драматический театр и совместно с А. Малдыбаевым написал музыку к драме "Карачач" по сценарию К. Джантошева.

А в 1936 году на базе небольшого театрального ансамбля Шубин организовал оркестр кыргызских народных инструментов, в котором в качестве руководителя оставался до конца жизни. В составе оркестра было 22 музыканта, среди которых видные мастера народной музыки М. Куренкеев, К. Орозов, Ы. Туманов, К. Акиев, М. Мусурманкулов, А. Усенбаев, Ш. Термечиков, А. Огомбаев, М. Баетов, О. Болеболаев, С. Бекмуратов и другие. Это был первый в стране национальный оркестр, исполняющий произведения по нотам. Осенью 1936 года оркестр выходит из состава театра и начинает самостоятельный художественный коллектив, Шубин возглавляет Республиканскую филармонию. Этот оркестр совместно с филармонией стали настоящей кузницей кадров для талантливых музыкантов, в котором воспитывались первые национальные дирижеры К. Молдобасанов, Н. Давлесов и многие другие.

Стоит заметить тот факт, что такие народные инструменты, как комуз, кыл-кыяк и чоор, были модернизированы и усовершенствованы с помощью музыкального мастера К. Верхоглядова. Вскоре была получена и быстро освоена партия реконструированных комузов пяти видов: пикколо, прима, альт, тенор и бас, а также введены в состав оркестра флейта, гобой и фагот. Еще одним интересным моментом стал случай, когда 60–70-летние старики терпеливо изучали ноты и прекрасно исполняли сложные музыкальные номера.

Выступления оркестра пользовались большим успехом не только в столице, но и в отдаленных местностях республики. Оркестранты проходили нотную грамоту: пели сольфеджио и играли по нотам. Киргизский оркестр был построен тремя основными группами инструментов: деревянные духовые – чоор (флейта), сурнай (гобой), смычковые – кыяки и щипковые – комузы. П.Ф. Шубин обработал и сочинил более восьмидесяти народных мелодий и оригинальных произведений, среди которых числятся известные пьесы: "Беш ыргай", "Комузчу", "Киргизский шуточный" и многие другие.

Весной 1939 года в декаде Кыргызского искусства, которая проходила в Москве, оркестр вызвал восторженные отзывы у видных советских композиторов и дирижеров, особенное внимание москвичей привлекло исполнение оркестрантов "Мураз-Кербез".

П.Ф. Шубин был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак почета", почетными грамотами и грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. Отмечая его большие заслуги в развитии кыргызского музыкального искусства, правительство республики присвоило одной из центральных музыкальных школ столицы имя Петра Федоровича Шубина.