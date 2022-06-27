В Токмоке трое мужчин погибли в колодце

Пресс-центр МЧС сообщает, что 26 июня поступило сообщение о том, что группа мужчин занималась копанием колодца на территории рынка стройматериалов. Один из рабочих находился в самом низу колодца, в один из моментов он перестал выходить на связь, позже стало известно, что мужчина потерял сознание из-за нехватки воздуха. За ним спустился второй мужчина, но так же, как и первый, потерял сознание. Позже еще трое мужчин спустились вниз, чтобы помочь товарищам, но также безуспешно.

В результате происшествия погибли трое мужчин (Х.Т., 1980 г.р., Х.М., 1982 г.р., Х.К., 1987 г.р.) и двое пострадавших ( Х.Н., 1989 г.р., Х.С., 1999 г.р.).

На место происшествия были оперативно привлечены 5 спасателей ПСЧ города Токмока. Спасатели извлекли двоих пострадавших и погибших мужчин, они были переданы сотрудникам "скорой помощи".

Глубина колодца составляет 18 метров, ширина один метр. По информации очевидцев, во время копания колодца на глубине 10 метров рабочие почувствовали слабый запах дизеля, но продолжали работать, неподалеку от этого места располагается база ГСМ.