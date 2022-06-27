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Мэрия обсуждает сотрудничество с компанией по производству электробусов

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- Айжан Мамбеталиева
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В Агентстве развития города Бишкека и привлечения инвестиций состоялась встреча с компанией "Амир-групп", которая является представителем завода КНР, изготавливающим электробусы.

Представители компании заверили о качественной сборке электробусов. По мере их изношенности и непригодности компания готова в дальнейшем понести расходы по их утилизации.

Стороны обсудили пути взаимовыгодного сотрудничества. По результатам достигнута договоренность о представлении расширенной информации об условиях поставки электробусов.


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URL: https://www.vb.kg/419772
Теги:
мэрия, Бишкек
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